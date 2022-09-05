Borsadaki süt

Son zamanlarda düsen süt miktarı hayvan sayısında çok düşüş olmamakla beraber süt miktarındaki düşüş (350 ton günlük)bazı imalatçıları tedirgin etmiştir ancak olumsuzu yazdığımız gibi olumlu gelişmeleri de yazmamız gerekir yani 4 firma anlaşarak süt çok olduğu dönemde en düşük teklifi verdiğinde nasıl eleştiri yapmışsak 2 firma 9.69 TL fiyat attığı zamanda bunu olumlu olarak söylememiz gerekir .

Daha önce yapmış olduğum paylaşımlara bakarak bir imalatçı hayvancılık işletmesi kursa ağzı ile kuş tutsa üreteceği süt miktarı 3 tonu veya 5 tonu geçmez terside doğrudur hayvancılık sektöründe olan biri imalatçı olsa alacağı hak ediş şu anda 2 ton zar zor süt alır. Yani demem o ki dünyada hammaddeyi elinde tutan piyasayı belirler kural budur. Bizde sütü üreten ve herşeye sahip olması gereken hayvancı bolca borca sahip olmuştur.

Yâni belli zaman sonra ön ödemeli süt dönemi başlayacak ve fiyat dahada yukarılarda olacak yani daha inek 6 aylık gebe iken bütün laktasyonda çıkaracağı sütü imalatçı parasını ödeyip alacak. Bu yazı burada dursun, gün gelir gerek olur konuyu anlatmak için uzun yazdım okuyan herkese teşekkür ederim ne yapayım konu uzun ....

(İbrahim Güler)



Yerel Değil, Sanki Parti İçi Bir Seçim…

Yerel seçimler geldi çattı…

UBP Belediye seçimlerinde kurultay seçimi gibi ilerlemeye başlamış sanki UBP’den başka parti bu seçime katılmayacakmış, UBP Adayları bu yarışta kendi aralarında yarışacakmış gibi bir algı vardır…

Normaldir…

Sürekli olarak Ülkenin Başbakanı seçen bir parti Belediyeleri mi seçemez…

Elbette ki seçer…

Tek fark Başbakanı seçerken Başbakan adaylarının Halkın seçtiği kişilerden oluşmasıdır…

Burda olay ters çalışıyor, önce parti belirleyecek sonra Halkın karşısına çakılacak…

Halkın nabzı tutulmazsa partinin göstereceği adayın pek de önemi yoktur çünkü kazanması mümkün değildir…

UBP yerel seçimlerine girerken Parti tüzüğü yetkiyi PM vermesine rağmen nedendir bilinmez bunu atlandı…

Ne MYK kararı ne de PM onayı alınmadan, PM kriterleri koymadan, bu kriterler oluşmadan Adayların müracaatları alınmış bir kaos ortamına doğru gidilmektedir…

Bir diğer husus UBP Hükümette olmasına rağmen iki başlı yapısı bir dezavantaj olarak karşısında duruyor..

Başbakanın ve Kabinesinin yani Hükümetin aktif görev alması gereken bir seçimde Partide yetki bendedir tavrı İle Hükümetten ayrı hareket etmesi de bu seçimlerde büyük bir olumsuzluk olarak parti adaylarının karşısında duruyor…

Belediyelerin Yerelden Halka hizmet etme noktasında gücünü Merkez yönetimden yani hükümetten alacağı gerçeği göz aradı edilmektedir…

Kaldı ki Hükümet ortaklarının da partilerinin menfaatleri açısından da bazı belediyelerde beraber hareket etmesi Hükümet ortaklarının lehinde bir durumken UBP parti merkezinin kendini Hükümetten soyutlaması da başka bir olumsuzluktur…

Kısaca Parti bir kaosa doğru telafisi mümkün olmayan, her bölgede kırılmalara sebebiyet verecek bir ortamın arifesinde…

(Gürsel Uzun)



Yazıp yazmama arasında kaldım..Ancak gerçekler konuşulmalıdır… Dün aşırı göğüs ağrısı ile Güzelyurt Hastanesi acil servisine gittim.. Bir kaç kontrol sonrası sorun görünmez ancak emin olamayız dendi.. Bizde tahlil falan yok acil olarak yalnız değil biri ile Lefkoşa Devlet Hastanesine gitmemi söyledi..Burada sağlık Allaha emanet.. Dahası var ben orda iken ayakta duramayacak durumda bir asker geldi ona da pozitif olabilirsiniz. Birşey yapamayız dendi... Asker de arkadaşları ile gönderildi.. Güzelyurt sadece kağıt üzerinde ilçedir.. Lefkosa Devlet Hastanesinde gerekli ilgiyi gördüğümü de belirtmek isterim..

(Bülent Kılıçoğlu)



Hukukçulardan istişare meccani olmak kaydıyla istirhamımdır.

Ortaklarının mes'uliyeti hisseleriyle mahdut olan bir tüzel kişi, ortaklarının mes'uliyeti sınırsız olan, tüzel kişiye ( Kolektif Şirkete) ortak olabilir mi?

Tüzel kişinin (Limited şirketin) ortaklarının mes'uliyeti hisseleriyle mahdut olduğuna göre, sorumluluğu sınırsız Kolektif şirketin zararlarına nasıl katkıda bulunacak?

(Hüseyin Garip)

