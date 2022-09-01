

Rum medyasına verdiği bir demeçte, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, iki eşit devletli bir, Kıbrıs çözümünü, kabul etmediklerini, etmeyeceklerini, mümkün olmadığını vurguladı.

Biliyoruz.

Ve, siyasi liderlerimiz da biliyor, ama iş ola, bu konuda, siyasi eşitlikte ısrar ediyor.

BM, AB, ABD ve dünya devletlerinin desteklediği "

İki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal" çözümü konuşmaya hazır olduklarını, bu da verebilecekleri en büyük taviz olduğunu tekrarlayan Anastasiades, BM genel Sekreteri Guderresin, müzakereleri yeniden başlatması talebinde bulunduğunu da belirtti. Sundukları, güven yaratıcı-artırıcı pakete, Türk tarafından olumlu bir yanıt almadıklarını açıkladı.

Seneye, Güney Kıbrısta seçimler var. Anastasiades ,gidici. Yerine , aşırı sağcı DIKO dan birisi gelirse, uzlaşma şansı daha da azalacak. Averof Neofidu, Anastasiadesin partisi DİSİ nin lideri seçilİrse süreç devam edecek, nasıl ve nereden başlayarak ? Pelerin- Gran Montanadan mı, yoksa ,"SİL BAŞTAN" sıfırdan mı ?

Bu da, yarım asırdır BM nin gözetiminde sürdürülen müzakerelerin başarısızlığını kabul anlamına gelmez mi ? BM bunu hazmeder mi ? Ukrayna-Rusaya, Kosovo-Sırp-Hırvat , İsrail-Arap uyuşmazlıklarına, kavgalarına da bakıldığında , BM ve Güvenlik Konseyinin daimi beş üyesinin aciz ve yetersiz, etkisiz durumu sırıtmaz mı ? Kıbrıs’taki barış-çözüm arayışlarına bir katkısı olabilir mi ? Zaten, nerede, hangi konuda BM’nin kredisine bir başarı yazılmıştır ki.. Anastasiades de farkında. Ama, lobiciliğin ve propagandanın gücüne sarılarak, puan toplamakta.

Ya, bizimkiler ne yapmakta ? Ne güneydeki, ne çevremizdeki, ne de dünyadaki görüşleri, sİyasi gelişmeleri takip dahi etmiyor. Oturduğu yerde KKTC’nin eşit devlet muamelesi görmesini bekliyor. Hem de, tekbir kere olsun, TANINMAK konusunda , adım atmadan, girişimde bulunmadan.

(Özcan Özcanhan)



Okullar yakında yeniden başlayacak.

Çocuklarınızla 5-10 dakika oturup onlara anlatın;

-Çok uzun, kısa, şişman, siyah ve beyaz olmanın şaka olmadığını.

-Her gün aynı ayakkabıyı giymenin yanlış bir tarafı olmadığını.

-Kullanılmış bir sırt çantası ve yeni bir sırt çantasının aynı hayalleri getirdiğini.

-Onlara birini farklı olduğu ya da başkalarıyla aynı fırsatlara sahip olmadığı için dışlamamayı öğretin.

-İhtiyacı olanlara şefkatli olmayı, ihtiyacı olan sınıf arkadaşlarına yardım etmeyi, ikram etmeyi öğretin.

-Dalga geçmenin iyi bir şey olmadığını öğretin.

-Yarışmak için değil öğrenmek için okula gittiklerini anlatın.

Sen ve Ben aynı değere sahibiz.

unutmayın;

(Birol Şofer)



Belediye Başkanı olan UBP’li çok “iyi insan” gördük.

Hepsi de belediyelerini Batırdı.

CTP zaten belediye yönetiminde Marka oldu.

Hem CTP’li hem “iyi insan” olan adaylarla, belediyelerin başarıları kesin.

(Hüseyin Arca)



ADAMA BAKIN: Adam bıçak çekip görev başındaki yorgun polislerimizi doğramaya kalkıştı. Dua etsin ki KKTC'de idi... Başka bir ülkede olsa anında orada icabına bakılırdı..

(Ahmet Tolgay)

