Ah da ne acı…

Demokrasi ve iradeye müdahale olmadan tek seçebildiğimiz belediye başkanları ve muhtarlar şimdilik!

Kimileri diyor ki yerel yönetimlerde partilerden çok daha önemlisi adaylardır.

Oldu canım!

İtaatten hepimizi kör eden rezil partilerin adaylarını böyle yedirecekler topluma!

Adaylar elbette son derece önemlidir ama çok daha önemlisi zihniyettir.

Mağusa’da gördük farkını, ülkenin en iyi belediyesi, 8 senede çökertildi. Lefkoşa’nın nasıl yıkıntılar altında bırakıldığını unutmadık.

Avrupa’nın bölünmüş tek başkenti Lefkoşa kuşkusuz ki en önemli belediye!

CTP de tabiri yerindeyse “en kıymetlisini” aday göstererek Lefkoşa’yı ne kadar çok istediğini gösterdi.

Barışın inşa edileceği kent Lefkoşa, o nedenle, mutlaka ilerici, demokrat ve çözüm yanlısı bir isimde olmalı…

Lefkoşa Kıbrıs’ın kalbidir; o kalbi, kırmamak önemlidir.

(Cenk Mutluyakalı)







"MARAŞ, KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ MEHENK TAŞIDIR... Gelecek yıl, Güney Kıbrısta yapılacak ,Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmaya katılacak, bağımsız aday, Achilleas Demetriades, Kıbrıs sorununun çözümü ile ilgili düşüncelerini yayınladı. 16 Ağustos 1974 den beri kapalı bulunan Maraşın, mutlaka açılmasının ve eski sahiplerine iadesinin elzem olduğunu vurguladı..Maraşın açılması, Kıbrıs sorununun çözümlenmesinin mehenk taşıdır dedi. Bilindiği gibi, Rum halkı ve siyasi liderlerinin, Başpiskoposlarının isteklerinin başında Maraşın açılması ve kendilerine iadesidir. Türk tarafı da, Maraşı geri vermemekte ısrarlıdır. Maraşla ilgili birçok BM, AB kararları vardır ve iadesini önerir.

Bir zamanlar, konu yine gündeme geldiğinde- zaten hiç gündemden düşmedi ya-

"Elimizde tutalım, toprak konusu ve nasıl çözüleceği ele alındığında, taviz diye kullanalım" düşüncesi hakimdi. Daha sonraları, "Ercan ve Mağusa limanlarımızın uluslararası trafiğe açılmasını engellemesinler, karşılığında açarız" öneriler geldi Türk tarafından. Otomatikman reddedildi..48 yıldır, askeri bölg ediye kapalı tutulan Maraşın, bir kısmı- 2 sokak, 1-2 otel, askerin kullanımına- bir de öğrenci yurdu-olarak açıldı.

Dün, Achilleas demetriades, Mağusayı, Surları, antik kenti, Yeni kent Maraşın- her neresi açıksa- dolaşmış.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Demetriades, daha fazla genç nesile hitap ediyormuş. Şimdilik açıklamalarında , kampanyasında, Türklere aşırı saldırıları görülmedi. Giderek, iş ciddiye binince, seçim tarihi yaklaştıkca, o da, kesinlikleTürklerin , "işgalci, istilacı, barbarlığı" edebiyatına sarılacağı belli..

Blmem, bizim siyasilerimiz, medyamız, Güneyi ve Rum halkını izliyor mu ? Demetriadese, cevap veren birtek bakanımızı, milletvekilimizi, gazetemizi duymadım da merak ettim.

Beni da bu fazla merak belaya sokacak gene,ama , olsun. Halkıma en azından biraz haber ve bilgi vermek beni mutlu ediyor.

Maraş , açılsın mı, iki toplumun kullanımına verilsin mi, karşılığında ne istensin..

Unutmayınız, bir zamanlar biz de, Rumların ellerinde kalan topraklarımızın, mallarımızın geri verilmesini, açılmasını ısrarla ister durumdaydık.

Gelelim bu güne.. Açalım mı geri verelim mi ? Asker ne der acaba , Ankara ne der ?.

(Özcan Özcanhan)



O BAKAN: Dilden dile dolaştırılan tevatüre göre 50 adet konutu olan bir bakan varmış!.. "Bir varmış, bir yokmuş" tekerlemesiyle başlayan masallar gibi!... O bakanın adını açıklamadıkça bu iddia bir şehir efsanesi ve bir siyasal masal olarak kalır... Neden açıklanmaz kimliği o bakanın?. Tapu Dairesi kayıtları orada ise o bakanın adını açıklamakta ne sakınca var?.. İsim vermeden tevatürlerde bulunmak ve böylece diğer bakanları da şaibe altında bırakmak nasıl bir etiketsizliktir?.. Ve kabine üyeleri buna niye sessiz kalırlar şaibe altındaki bakanlar olarak?..

(Ahmet Tolgay)



Tarihten ders alınsa tekerrür mü ederdi !?

Bugün Irak ve Suriye'ye baktığımda 100 yıl sonra bile Sykes- Picot'un halen uygulanıyor olması ve buna yerel halkların zemin hazırlaması, birlik olamaması (liderlik kavgaları) acı verici.

(Hatice Özler Şahin)

