Çizmeyi aşmayalım

Bazı meslektaşlar, beni, fena halde öfkelendiriyor.

Kendilerini, her konuda, uzman zannederek, yorumlar yapıyor, eleştiriyor, hatta saldırılaşıyorlar. Ekonomi, turizm tarım, eğitim, sağlık, siyaset, Kıbrıs sorunu, ve de spor.

Adam, hayatında bir gün spor yapmamış,futbol oynamamış, kalkmış, Fenerbahçeye saldırıyor ,eleştiriyor ve Rum AEK futbol takımı ile maça çıkmaması çağrısı yapıyor.

Meseleyi, vatan , millet, mlliyetçilik, bayrak, ile karıştırarak allı pullu, yorumlar üretiyor, atıp tutuyor . Dünya futbolu, uluslararası kurallardan haberleri iyok, amma, yorum-eleştri düzüyor. Bilgisiz, bilinçsiz, mesnetsiz, temelsiz, tutarsız görüşlerini herkese kabul ettirmeye çalışlıyor bu ahbaplar.. . Gözünü sevdiklerim, Türkiye , Yunanistan’ın takımları ile, voleybol, basketbol, futbol, atletizm vs. yarışlarına çıkmıyor mu ? Çıkmasın mı ? Kıbrıs Cumhuriyeti takımları ile ilk kez Fenerbahçe mi karşılaşıyor ? DAHA BİRKAÇ YIL ÖNCEt ,TRABZONSPOR, ANORTOSİS-FAMAGUSTA (MAĞUSA) İLE HEM kIBRISTA HEM DE TÜRKİYEDE KARŞILAŞMADI MI. Rumlar, bayrakları ile Türkiyede müsabakalara katılmadı mı, resmi geçitte ayakta selamlanmadı mı ? Oturduğunuz yerde, bilmeden etmeden, vatan millet dersleri vermeye kalkışıyorsunuz. Alakası yok. Dünya spor örgütlerine tanınmış, kayıtlı üye iseniz, düzenlenen organizasyonlara katılırsınız. katılmaz iseniz çekilir gidersiniz.. Şimdi, Fenerbahçe ve Türkiye , çekilen kuraya uymayacak AEK le karşılaşmayacak mı? Keyfi bilir de, diyemeyiz. Keyfine kalmış değil zaten.

(Özcan Özcanhan)



Belediyelerin birleştirilmesi yasasından intibak ile ilgili düzenleme

"Eşitliğin bozulmaması halinde ise kıdemin belirlenmesine ilişkin kriter, mevcut kurallar göz önünde bulundurularak Komisyon tarafından belirlenir."

Eşitlik bozulmazsa İntibak Komisyonu karar verecekmiş.

Kararın " İndi ve keyfi verildiği" hususunda Yüksek İdare Mahkemesinde açılacak davalarda artış olacak, diye düşünüyorum.

(Hüseyin Garip)



Seçim yasakları girdi giriyor ve Lefkoşa'da "ben varım" deme cesaretini gösteren sadece bir aday var! Sıla Usar İncirli! Sanırım DP de bir aday konusunda haftasonu uzlaştı... Herhangi biriniz başka birinden herhangi bir açıklama duydu mu? Tavsiyem odur ki; CTP Lefkoşa'dan karşı aday çıkardı deyenler bu yorumu yaparken iki kere düşünsün! Yani bekleyecektik başkalarının keyfi gelsin de karar versin aday mı değil mi diye? Böyle görevler nazla, niyazla, kararsızlıkla yapılmaz; yürek, cesaret ve ciddiyet ister... Ayrıca zaman da kalmamıştır!...

(Alev Şensoy)



YALANLARA MARUZ KALMAK: Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Enstitüsü'nün araştırmasına göre Türkiye yüzde 49 oranında yalan haber mağduru... "Kıbrıs yalanlardan batacak" ve "dedikodular ülkesi" özdeyişlerinin gölgesi altında acaba bizim buradaki yalan mağduriyetimiz ne oranda?.. Yanıltmalara ne kadar maruz kalmaktayız bu yalan rüzgârlarında?..

(Ahmet Tolgay)



Ünal abim son günlerde bayağı yükselmeye başladı. Asıp kesmeler, hesap sormalar, gözünün yaşına bakmamalar. Abi sen unuttuysan hatırlatalım sen atanmışsın ne söylerlerse onu yapmakla yükümlüsün bırak bu one minute ayaklarını.

(İsmet Özgüren)