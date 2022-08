Halk, tüketici, avaz avaz bağırıp pahalılıktan şikayet ederken... yeni zamlar bir birini takip ediyor. Akar yakıta, gaza, vs. yapılan zamlar , dolaylı olarak diğer başka şeyere de yansıyor. Gıda fiyatları inanılmaz boyutlarda. Marketler, anamızı, ceplerimizi ağlatıyor.. Derken, Türk lirası , erimeye, değer kaybetmeye, geçimi dahada zorlaştırmaya devam ediyor. Basın haberlerine göre, ete, tavuğa, yumurtaya da fiyat artışları beklenmekte. Allahın patatesinin, domatesinin, sebzelerin, meyvelerin yanına yanaşılamıyor.. Enflasyon, yallah yallah... Halkın sıkıntılarını giderecek, fiyat denetim kontrolünü kim yapacak ? Marketlerden, pazardan dün aldığınızın fiyatı bu gün artırılmış.. Neye göre, soran mı var ? Her tarafda; ağlamak, sızlamak, şikayet, homurdanma sürerken sendikalar da, sözüm ona, iş yaptıklarını zannediyor...Etkili, sarsıcı ne bir girişim nede hareket var.

oldu olacak, yükletin gitsin havası hakimiyeti, düşüncesi yaygınlaşıyor..

Yandım anam, hem sıcaktan hem de zamlardan.

Aman doktor, derdime çare..



Özcan Özcanhan







AKLIMA GELMİŞKEN...

Dünyada petrol fiyatları düşerken iki de bir mazota zam yapan benzini indiriken mazotu unutan bu kişilere nasıl dua edeceğimi çok düşündüm ve aşağıdaki duaya karar kıldım.

Her kim ki bu mazota ikide bir zam yapıyor, benzini düşürürken mazotu unutuyor ve seyrüsefer fiyatlarında indirim yapmıyor ise, bu konuda alınan kararların altına kim imza koyuyor ise, evlatları kumar hastalığına yakalansın kumardan başlarını kaldırmasın. Diyorum.

Harper Orhon





Bir kişinin milletine, memleketine ve insanlığa hayrı dokunacak işler yapması için gözünü cebinden alıp etrafına bakması gerekir. Oysa siyaset profesyonellerinin gözü hep ceplerinde. Nerde bol para varsa orda ve ordan adaylar.

Tijen Zeybek



Doktorlar neden siyasete atılır, acaba kendilerini artik mesleklerinde yetersiz, basarisiz veya değersiz hissettikleri için mi?? Yeterince bilime katkı koyamadıklarını anladıkları için mi yada tıptaki gelişmeleri takip edemediklerinden mi?? Ego mu ben doktorum her şeyi yapabilirim mi? Belki bazılarına küreselçilerin hizmetkarlığı daha cazip gelmiştir kimbilir belki yeni dünya düzenine katkıda bulunmak daha karlı olabilir kendini daha güçlü hissedebilir kimbilir!

Ben yarim yüzyıldır siyasette olan tek bir doktorun bu ülke için kılını kıpırdatmadığını biliyorum. Lütfen bana yanıldığımı söyleyin! Bu kadar doktor meclisteyken dünyanın en berbat devlet hastanelerine ve sağlık sistemine sahip olmamızın asılacıklarlar hep merak etmişimdir. Herkes kendi bildiği işinde layikiyle uzmanlaşırsa hayat hepimiz için daha güzel olacak!

Ayşe Demirağ