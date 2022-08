Niyet de Önemli

18 Aralık 2013’de KIB-TEK’in borç tutarı; 183 milyon 742 bin ABD doları. KIB-TEK, 2011 yılından başlayarak 2013 yılı dahil son üç yıl zarar etmiş. Üç yıllık toplam zarar; 140 milyon TL’yi aşmış!

Sonra seçimle birlikte KIB-TEK yönetim kurulu değişmiş. 183 milyon 742 bin dolarlık borca rağmen 1.5 yıl gibi kısa bir sürede; uzaktan erişimli sayaç projesini gerçekleştirmek için 145 bin adet sayaç alımı, Lefkoşa şehrinin LED aydınlatma ile aydınlatılabilmesi için 10 bin adet LED armatür (kuruma armatür tedariki bu tarihten sonra durmuştur), toplam 35 MW gücünde 2 adet dizel santral alımı ve dağıtım ve iletim şebekelerinde bazı yatırım projeleri gerçekleştirilip 1.5 yılın sonunda KIB-TEK’in borç stoku 98 milyon 733 bin dolar seviyesine geriletilmiştir.

KIB-TEK’in şu anki borç tutarı; 81 milyon 321 bin ABD doları. KIB-TEK’in ambarları boş. Birkaç yıldır yeni sayaç alınmıyor. Yeni abonelere elektrik bağlamak için kurumun elinde sayaç olmadığından, boş binalardaki sayaçlar sökülerek yeni abonelerin binalarına takılıyor ama bu da yeterli olmuyor. Yollar karanlık ama son yedi yıldır aydınlatma armatürü alımı için ihaleye çıkılmamış. Son üç yıldır yatırım denebilecek tek bir faaliyette bulunulmamış. Bu yüzden üretim yetmezliği ve enerji kesintileri yaşanıyor. Fahiş fiyatlarla güneyden elektrik alınıyor. Yine üç katı üretim maliyeti ile sözde hibe santrallerle elektrik üretimi yapmak zorunda bırakılmış.

Sanırım yukarıda 2013 - 2015 yıllarına ve şimdiye ait verdiğim bilgiler, Kurum’daki sorunun siyaset kaynaklı olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. İşte bu yüzden KIB-TEK ÖZERK ve profesyonel bir yönetim yapısı ile yönetilmelidir.

(Tuluy Kalyoncu)



Gerçeklerin kötü bir huyu vardır.

Er ya da geç ortaya çıkarlar.

Birleştirilecek belediyelerde çalışanlar, endişeli bir bekleyiş içindedir.

Bakınız belediyeler yasa tasarısında, birleştirilecek belediyelerin çalışanlarının kaderi ile ilgili düzenlemede neler var.

8. Birleştirilen Belediyelerin Bütçeleri ve Personelin Durumu (1) Birleştirilen Belediyelerin Bütçeleri diğer yasalarda aksine kural bulunup bulunulmadığına bakılmaksızın işbu yasanın yürürlüğe girdiği tarih dikkate alınarak düzenlenir.

(2) Tüzel kişiliği kaldırılan Belediyelerin kadroları ve personeli; katıldıkları Belediye’ye devredilir.

Belediye kadrolarında çalışanlar ve personeli kimlerdir?

Sayı:65/2007

BELEDİYE PERSONEL YASASI

“Belediye personeli”, Belediyeler Yasası uyarınca, Belediyenin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu hizmetlerin gerektirdiği asıl ve sürekli görevleri yerine getiren ve Belediye bütçesinden aylık (maaş) alan sürekli personeli anlatır.

Bu yasa kapsamında istihdam edilmiş olanların dışında her ne şekilde olursa olsun, belediyede çalışanların, bu yasa tasarısına göre, devredilmesi mümkün değildir.

Yorumum yok.

(Hüseyin Garip)



Bir süredir astrolojiyi bilimsel anlamda takip ediyorum..birkaç gün once Mars Ikizler retrosu dönemi ile ilgili biseyler yazmıştım..Mars Ikizler konumu kazalara sağlık sorunlarına sert fikir ayrılıkları tartışmalar, ayrılıklar vs sert bir çizgisi var bu transitin..Bugun olan iki kaza..G.Antep ve Mardin..tam geçiş ardından yaşanan trajediler..ikizler ulaşım haberleşme iletişim.. 6 buçuk ay bu konumda olacak..Soylediklerimize eylemlerimize sağlığımıza vee trafikteki seyrimize ltf dikkat edelim Ekonomik anlamda olacakları söylemek için kahin olmak gerekmiyor sert bir sonbahar ve kış bizi bekliyor..

(Bala Kayadelen)