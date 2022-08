Bizim gibi nüfusu sınırlı, küçük yerlerde, sağlığı yönetmek kolay sanırsınız… En başta gelen ölüm nedeninin kalp damar hastalıkları olduğu biliniyor, kırk yaşına gelmiş herkes kontrolden geçebilir örneğin…

Sağlık sistemimiz eğer “ticareti” değil de “insanı” alsaydı odağına…

Geçen ay “Yolsuzluk Barometresi” yayınlandı.

“Kamu hizmetlerinde rüşvet verme” ve “Kamu hizmetlerinde torpil kullanma” oranları deşiliyor.

Her ikisinde de ilk sırada “Devlet Hastaneleri” çıkıyor!

Rapor yayınlandı.

Kimseden ne itiraz var, ne sorgu…

Ölümün bu kadar sıradanlaşması da sanırım ayrı bir mesele artık…

İnsan hayatının bir değeri kalmadığı zaman çürümeye de alışıyor insan…

Hani kimi zaman bir ev ya da odaya girerseniz, “kokuyor dersiniz” burası, “nasıl da pis…”

Ama birkaç saat orada kalınca artık o koku size gelmez…

Alışırsınız!

(Cenk Mutluyakalı)



Hayat, birkaç saniyelik kararlardan ibaret.

Doğru ya da yanlış...

Tercihini sen yaparsın, cevabını zaman verir

(Deniz Gürgöze)



Hedef nedir?: İçişleri Bakanı Öztürkler de, Belediyeler Yasa Tasarısı'nın hayata geçmesi sonrasında belediyelerde görevli olan hiçbir personelin özlük haklarına dokunulmayacağının güvencesini verdi... Buna karşın ülkenin tüm belediye çalışanları inadına fokur fokur kaynatılıyor... Bu kazanı bilinçli ve amaçlı olarak kaynatanların hedefi nedir?..

(Ahmet Tolgay)



Mağusa"da En azzz 20 senedir birçok sokakta yol çalması var. Ne zamann bitecek bu çile? Ortalık perişan. gören da zanneder denizin altından tünel yaparlar ..

(Hasan Balses)



Bu memleketi yönettiğini iddia edenler sidik yarıştırmayı bir yana bıraksalar en azından savundukları devletin yüzde 10 işini halletmiş olurlardı. Çok şey istedim biliyorum çünkü as olan vatan, millet, bayrak ve ütopik hayaller ve koltuk.

(İsmet Özgüren)



Elektrik tarife gerçeğimiz ve siyasi beceriksizlik

Hükümetin elektrik tarifesini belirlerken kullandığı hesaba göre elektrik genel maliyeti (üretim, iletim, dağıtım) 3.3237 TL/kWs.

AKSA’ya geçtiğimiz ay SADECE ÜRETİM için ödenen 19.037 cent/kWs. Yani 3.4126 TL/kWs.

Bu nasıl yorumlanabilir?

1. AKSA’ya ödenen miktara rağmen AKSA dışındaki üretimi yapan KIB-TEK o kadar ucuza üretim yapıyor ki genel ortalama maliyet 3.3237 TL/kWs’e kadar düşebiliyor. Yani bu kadar eleştirilen KIB-TEK her şeye rağmen özelden çok daha ucuza üretim yapabiliyor. Ya da diğer bir değişle AKSA toplumu acımasızca sömürüyor ve siyasiler de bunu izliyor, destekliyor.

2. Elektriğe yapılan tüm zamlara rağmen, kullanılan teknoloji ile hâlâ zararına elektrik satılıyor ki bu da KIB-TEK’in çok yakında tamamen batacağı anlamına geliyor. O zaman da özelleştirilecek olan kurumun kaça elektrik satacağını tahmin etmek hiç de zor değil. Üretim maliyetine diğer tüm giderleri kârı ile ekleyin siz de bulabilirsiniz.

Bence her ikisi de kısmen doğru.

Ortada çok açık ve net yanlış vardır. Bu yanlış göz göre göre yıllardır tekrarlanmaktadır. Yanlışı yapan siyasilerdir, ödeyen ve ödemeye devam edecek olan ise tüm bunları sessizce izleyen ve gidip yine aynı zihniyete oy veren halktır.

(Hasan Ulaş Altıok)