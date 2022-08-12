Türk Lirası döviz karşısında direnemiyor

ne yapsalar nafile 1 ayda 1 lira kayıp var €$£ karşısında boynu bükükleri oynamaya devam, cep delik cepken delik kevgirmisin be kardeşim şarkısına devam

(Hasan Mullaoğulları)



Klavuzu karga olanın… İskele bölgesi için benim bile sayısını unuttuğum kadar dava açılıp ara emri alınan yasadışılığa karşı başbakan ve bakanları müteahhitler ile görüşüp konuyu çözmüş mahkeme ara emri vermiş de inşaatlar durmuş. Mahkeme yasadışı durumlara ara emri verir başbakan yoksa başka bir iddianız mı var yüksek idare mahkemesi için? Tekrar edeyim klavuzu karga olanın…

(Merter Refikoğlu)



Yeni emekli bir muallim yazdı Bir alış veriş bir

Fiş! Ve Vergi iadesi geri gelmeli.

Vergi vermeyen çok yasal hırsız var! Tesbiti şart.

(İsmet Ezel)



İskele Boğaziçi Mağusa imar planı tartışılırken yazmıştım.

Şimdi, yarın veya ertesi gün.

yalan yanlış haksız ve mesnetsiz baslık atanlar, medyacılık oynayanlar, şuursuzca yorum yapanlar, Hele bazıları çamur içinde kendini kolonya havuzunda sananlar sadece bir "pardon" diyebilecek kadar yürekli mi?

Var mı "pardon" çekecek olan. Yoksa pardon yerine fon mu kullanılıyor artık.

(Hüseyin Cumaoğlu)





Bu ani ölümlerle ilgili şeffaf bir açıklama ikna edici bir çalışma yapılmazsa bilim ve hurafeler karşı karşıya gelecek!

(Bala Kayadelen)





Hade gene gitti elektrikler bıktık usandık artık ayın yarısı kesilir ama ay sonu da yüklü miktarda fatura yollarlar dertleri ne

(Behiç Şişik)





Ersin Tatar'a saray yapılacakmış!.. Ersin Tatar tahtında ölünceye dek oturacak bir kral ya da padişah mıdır ki bir sarayla ödüllendiriliyor?.. Hiç değilse bu konuda dengeli yorum yapılsın... İhalesi açılan o proje tamamlandığında, Ersin Tatar belki de siyasette bile olmayacak... Cumhurbaşkanlığı Konutu ve Cumhuriyet Meclisi binası KKTC Devletine tek desteğimiz ve güvencemiz olan Anavatan Türkiye'nin hibeler kaleminden bir armağanı olacak... Bu hibe KKTC'ye yapılmasa, Türkiye dostu başka ülkelere gidecek... Gerçekçi ve mantıklı olmamızın gereği vardır..

(Ahmet Tolgay)

