

Sen Kıbrıslı Mısın…

Yoksa Öyle Olduğunu Mu Sanıyorsun…

Sen bir zeytini iki sokum bir de perdah üç sokumda katık etmediğin için Tokat yedin mi hiç…

Hiç Helim yaptın mı ya da yapılışında bulundun mu gördün mü…

Peki Ya pekmez, ya da Pekmezden kullurukya, un helvası ya da porto yaptın mı, ya da nasıl yapılır bilir misin.

Hiç Badem dizip, paluze yapıp sucuk batırdın mı, ya da buna şahit oldun mu…

Sen hiç Herse yaptın mı ya da nasıl yapılıyor merak edip sordun mu…

Ya da Tarhana, Tsamarella, Domates salçası, şarap, sirke, Kara yağ, Çitlemitli bitta, Zeytinli, kafes, Kabak böreği ya da pilavuna yaptın mı…

Kahvelerde oturup lokumuna ya da gofretine İspastra ya da Gonga oynadın mı…

Sen şakalaşmayı, sövüşmeyi eleştirileri yüzün gülerek hoş görüyle kavga etmeden karşıladın mı… Affedici oldun mu…

Bunları hepsini geçtim, Hiç Bir kahvenin hatırın kırk yıl değil kırk saat tutabildin mi…

Bunları hiç yapmayıp, yapmak İçin de Caht etmediysen, kusura bakma amma sen Kıbrıslı değilsin…

Bu kültürden sayılmazsın…

Bu söylemi de sana normal sayıyorum…

Yıllarca bizi yok etmeye çalışan Rumlar gibi ayni söylemi kullanmanı da…

Varlığımızı inkar ederek en az onlar kadar bizi yaralamanı da artık normal sayıyorum…

Çünkü sen bizden değilsin…

Hem Kıbrıslı olup hem de Türk olmak, Kıbrıs Türk Halkı olmak neden olmazmış çok merak ediyorum…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne demektir.

Kıbrısta bir Halk vardır ki Türk’tür ve Adanın Kuzeyinde yaşıyor, onların da Cumhuriyetle yönetilen bir Devleti vardır demek değil midir…

Bu Kurumlar, Bakanlıklar, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı makamları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkına ve Devletine ait değil midir…

Eğer Kıbrıs Halkı yoktur dersen oturduğun makamı da inkar etmiş olmaz mısın…

Sen neyin kavgasını veriyorsun…

Kıbrısta Halklar vardır…

Bunlardan birisi de Kıbrıs Türk Halkıdır…

Bunu anlamayacak, sulandıracak, farklı anlamlar yükleyecek, ne var ki…

Türkler yurduna, Nesline, Kültürüne sahip çıkan ailesine bağlı tutucu İnsanlar değil mi…

Kusura bakma amma Senin Kıbrıslı üstelik de Kıbrıslı bir Türk Olduğuna İnanmıyorum…

(Gürsel Uzun)





Şimdi tutturmuşuz İslam oyunlarında biz neden yokuz?

Sanki biz yurt dışında bizi onurlandıran gururlandıran iki elin parmağı kadar sporcuya çok destek olmuşuz.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Be ama anormalsiniz? 2 günde bir, ya indirir ya bindirirsiniz bu akaryakıtlara.... Döviz cinsi bırakın beytambalı herkes da napacağını bilsin. Her çıktığında herşey çıkar ama düştüğünde hiçbişey düşmez...

(Tekin K. Birinci)

