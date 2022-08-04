

60 bin ton yakıt ihalesini “en erken ben getiririm” ayrıcalığı ile alan şirket, şimdi yakıtı getiremiyor. Gemi halen çok uzakta.

Cuma gününden itibaren yine kilowatt saat maliyet 7, vergilerle maliyeti Kıb- TEK’e 9 TL’ye mal olan Güney Kıbrıs’tan enerji isteyeceğiz.

AKSA son raddesine kadar üretecek, borç çoğalacak.

ALPET VE KPET mazot verecek, borç çoğalacak…

Sorsan kusursuz yönetiliyoruz ve 2 aya her şey düzelecek…

Ağustos ayı sonunda da enerji daha da zamlı gelirse şaşırmayalım.

(Hüseyin Ekmekçi)





Elektrik zammını geri çekmezseniz; Üretim duracak. Zaten az miktardaki yerli sanayici batacak. Küçük ve orta ölçekli üretici piyasadan çekilecek. Çiftçi ekmeyecek. Hayvancı yetiştirmeyecek. Devlet bir süre sonra vergi toplayamayacak hale gelip memurunu işçisini ödeyemeyecek. Yani kısacası hayat duracak ve zaten var olan göçler artarak devam edecek...

(Göktürk Ötüken)



Kıbrıs çöp içinde boğulmak üzere. İki taraf da çöplerle boğulmuş vaziyette. Kuzey plajlarındaki çöp oranı ise birçok açıdan güney plajlarındaki çöp oranın iki misli kadar fazla. Örneğin kuzeyde metrekareye % 0.23 güneyde ise %0.15 çöp düşüyor. Kuzeyde çöplerin %12.4'nü plastik poşetler oluştururken, bu oran güneyde %5.5.

(Mete Hatay)



Ülkemin Sporcusu:

Akdeniz Oyunlarında yok.

İslami Dayanışma Oyunları yapılıyor. Orada da yokuz.

Avrupa ‘da zaten yoktuk!

Kıbrıs’lılığımız komşuya, Türk’lüğümüz Türk Dünyasına, Müslümanlığımız da İslam Alemine yetmedi.

Biz aslında yokuz.

Tek gerçek bu.

Gerisi boş Politika lafazanlıkları.

(Eralp Şerifoğlu)



Devrim yapmak yürek ister cesaret ister... alışılmışın dışına çıkmak ister, mücadele ister... mücadele alanı belli ise, mücadeleye katılmak gerek...

(Yusuf Özbil)



Engelli girişi ve asansörü olmayan devlet dairelerini ve teşkilatları sağlık ve sosyal güvenlik bakanlıkları ne zaman mühürleyecek

(İsmet Ezel)



Bence yakında Kıbrıslı Rumlar, "kendi halkına bu kadar zulüm yapan bize ne yapmaz" diyerek korkup adanın tümünün yönetimini KKTC'ye devredecek...

(Ahmet Vamık)

