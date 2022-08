Hoooopppp; biz de insanız

Bu kara parçasında bizi inandırdılar ki, "Biz bir şey yapamayız. Büyüklerimiz bilir, biz bilmeyiz. Öl dediler mi de ölelim..."

Oysa insan yaşadığı kara parçasından daha değerlidir.

O kara parçasına değeri insan verir.

İnsan da geliştikçe, ilerledikçe insandır.

Hayatta

hiçbir şey durağan değildir ve geriye doğru gitmez...

İş yaparak, olduğumuz ortamları çağdaşlaştırarak, bölgedeki tüm unsurlarla ekonomik alanda rekabet ederek...

Her zaman daha iyisi vardır...

Yeter ki, "Hop, biz de insanız" diyebilelim...

(Hüseyin Ekmekçi)







Sorunu doğru tespit edemezsek, çözemeyiz! 'Dünya'daki en pahalı elektrik' masalına kanıp, özelleştirmecilerin değirmenine su taşırken, ucuz emek gücü olmaya devam ederiz. Her durumda sermaye kazanır!

Temmuz ayında evinde tükettiği 500 kWs elektrik için Ağustos ayı başında 1.414 TL ödeyen kuzeydeki bir çalışana karşılık, güneydeki çalışan ayni dönem ve ayni miktar tüketim için 3.407 TL ödüyor. Kuzeyde asgari ücretle çalışan bir kişi 8.600 TL’lik yeni asgari ücreti ile 1.750 kWs elektrik satın alabilirken, güneyde asgari ücretle çalışan bir başka çalışan 924 Euro’luk asgari ücreti ile 2.582 kWs elektrik alabiliyor. Güneydeki elektrik fiyatı, kuzeydekinin yaklaşık iki buçuk katı.. Buna rağmen güneydeki bir çalışan, maaşı ile kuzeydekinin yaklaşık bir buçuk katı kadar daha fazla elektrik alabiliyor!. Şimdi lütfen bir kez daha düşünün! Sorun elektrik fiyatı mı? Yoksa alım gücü mü? KIB-TEK’i özelleştirirsek elektriği daha ucuza mı alacağız? Yoksa daha pahalıya mı?

Son bir bilgi; güney Kıbrıs’ta sendikalı ve toplu sözleşmeli çalışma oranı yaklaşık % 70.

(Tuluy Kalyoncu)



Az önce bakkalda bir yaşlı kadın bana “dulluk maaşı alırım, 2000 Tl artış aldım, dün gelen elektrik faturasıyla bin Tl’sini geri aldılar oğlum” dedi.

Vatandaşa kaşıkla verdiklerini kepçeyle geri alıyorlar.

(Kudret Özersay)



Öğretmenler Eğitim Bakanlığı önünde eylemde, Sn. Bakan eylem yapan öğretmenlere, "20 yıldır siyasetteyim hiç yalan söylemedim" dedi. Aklıma hemen çok ünlü bir karikatür geldi. Sizin geldi mi?

(Ufuk Çağa)



Bugün içinde bulunduğun durum geçmişte torpille işe girmek için yaptığın yalakalığın bedelidir.

Vasıfsız çocuğunu devlete sokup bizi vasıfsız kişilerin yönetmesini sağladığın içindir. Yada ganimeti yemek için elinde bayrak miliyetöilik çalışmalarının eseridir.

Tebrikler kısa vadede kazandın, ancak geleceğini sattın

(Evrim Kamalı)



Herkes Hırsız!Düzen vatandaşı, kimi müşterisini, kimi torpille bir makamı, kimi işçisini çalıyor, Sömürüyor!

Düzen hırsız yaratıyor! Düzen bizi hırsızlığa ortak ediyor! O nedenle kimse kimseden hesap soramıyor.

(Eralp Şerifoğlu)





Nerden bulsun be insanlar parayı bu zamanda utanmaz arlanmazlar özel sektör daha maaş almadı. Bu sıcaklarda zam birde kesinti utanın suratınızdan bu halk size oy verdi halkı savunasınız diye siz halkı soyarsınız utanmazlar sizi devam edin siz sizden olanları işe almaya sizden olmayanları açlığa sürüklemeye.

(Tayfun Köksal)



Sonunda Olacağı Budur Su da geldi, bedava olacaktı. 1.5 TL tonu olan su 7-8 TL tonu oldu. Bu isyan niye. Temmuz ayında hangimiz klima yakmadı ki. Yani tüketimimiz artmadı mi? Ayni tüketim ama fazla ödeme mi yaptık. Yok yahu, bir de bir zahmet tüketim dökümünüzü inceleseniz. Sonra yorum yapsanız. Daha iyi ve açıklayıcı olmaz mi? Saygılar

(Mustafa Aksoy)