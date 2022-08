Önce maaşa “yüksek zam” için kavga et, sonra “neden her şey zamlandı” diye isyan et…

Bu bir kısır döngü. Enflasyon canavarı yok, kötü yönetim var.

TL kullanımından kaynaklı sorunlar ve alınmayan tedbirler var. TL kullanmak zorunluluksa, etkisinden yatırımcıyı, turizmciyi, çalışanı korumak da daha büyük zorunluluk, sorumluluk.

Ötesi boş tartışma.

İş yapmak için, ülkeyi ileriye taşımak için, toplumsal refah ve kalkınma için aldığı maaşın karşılığını vermek için savaşan kaç kişi var?

(Hüseyin Ekmekçi)





Fiyatı yanlış anladığımızdan kaynaklı gereksiz pahalı bir yere 2 günlüğüne tatile geldik. (2 gecelik fiyat sorduk, Türkçe bilmeyen çalışan 1 gecelik fiyat vermiş her neyse, her şey dahil işlerini sevmediğimizden sakin bir yere gelelim dedik. 2 günde gördüğüm yakın tanıdık sadece diş doktorum uzaktan tanıdığım insanların meslekleri avukat, doktor ve müteahhit. Ya benim tanıdık çevrem böyle yerleri sevmiyor ya da ekonomik olarak uçurumun arttığı yeni kktc hayırlı olsun.

(Merter Refikoğlu)



KUTLU OLSUN

● Kıbrıs'ın fethinin 451'inci;

● TMT' nin kuruluşunun 64'üncü; ● Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşunun 46’ncı;.

● Adada partizanlığın başlangıcının 47'inci;

● Hamma - humma - mamma düzeninin 39'uncu;

● Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım sisteminin gelişinin 20'inci;

Sene i devriyesi tüm halkımıza yurdumuza kutlu ve mutlu olsun.

Maksat çelenk koyup konuşma yapacak gün eksilmesin.

Not: Kutlanılacak gün ve vesilelere eklemeler yapılabilir.

Örmek: Armudun sapı ile üzümün çöpünün aynı deyimde kullanılmalarının yıldönümü.

(Cenk Özdağ)



Elektrik faturaları gelmeye başladı Hade gözünüz aydın olsun 800 gelirken 2000 geldi kasap dükkanım da yok gavvolem ne güzel öpüldük öpülmeye de devam bravo

(Behiç Şişik)



Hayvancıdan canlı alınan tosun eti fiyatı 50 TL. Kasapta 180 TL veya 200 T söyleyeceklerim bu kadar.

(Kağan Güler)





Tam 1 Ağustos'la ilgili bir tebrik yayınlayacaktım ki, KIB-TEK'ten mesaj geldi. İşyerimin son ay elektrik faturası 141,544 TL. Son üç aylık elektrik faturalarımın toplamı da 264,500 TL.

İçimden geçenleri yazarsam facebook hesabımı kapatırlar, dava bile açabilirler.

O yüzden kurumlarımızı hortumlayan tüm hırsızların 1 Ağustos'unu en ulvi dileklerimle kutlarım deyip geçiyorum. Onlar ne demek istediğimi anlarlar.

İnşallah yargılanacakları günleri de göreceğiz.

(Meriç Erülkü)



"Ülkede HIRSIZ var" dediğim zaman bana küfredenler, mutlu musunuz? Yeyemem yok, paşa paşa ödeyeceksiniz, siz de biz de ödeyeceğiz. Umarım artık mantığınız avantacılığınızdan daha ağır basar. Hepimize hayırlı traşlar...

(Ufuk Çağa)