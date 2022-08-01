Yeni Erenköy-Avtepe den başlayıp Koruçam-Akdeniz de biten, Beşparmakların güney cephesi boyunca uzanan 10km derinliğinde 120 km uzunluğunda bir yeşil kuşak Ağaçlandırma projesi başlatmak lazım. Saçma sapan siyasi didişmeler, aptal aptal koltuk kavgalarıyla zaman kaybetmek yerine çocuklarımız için birşeyler yapmamız gerekiyor. Devletten, Hükümetten hayır yok, STÖ leri aracılığıyla bir platform oluşturup, planlamalar yapıp, bağış kampanyası başlatılsın. Ben şahsen 10 bin ağaç bağışlarım...

(Mahmut Erden)



ADALET VE ASGARİ ÜCRET

Özel sektör çalısani ile devlet çalışani arasındaki fark artık uçurum...

Bu durum mevcut iktidardaki parti için tam bir siyasi rant..

İki kesim arasimdaki özlük haklarından tutun da maaşlar arasındaki farkı arttikca , malum partinin bir daha ki seçimlerde oy oraninin gerilememesi hatta artması kaçınılmaz..

Artık en düşük vasifta bile devlette çalışanı, özel sektörde yönetici konumunda çalişan birinin yerinde olmak istemezsiniz..

Ya da tam tersi, devlet olsun da ne istersa olsun diyen özel sektör çalışanları.....

Sebebebi ise, belli, özel sektörede, yönetici, sorumlu ögretmen, müdür..

Maaşınız belkide yüksek sayılir (ki bu en fazla 5 yıllik bir memurun maaşı kadardır. kidemli bir memurun maasının yanından bile geçemez) , ama yatırımlarınız asgari ücret, yani patron size sorumluluk yükleyip çalistiriyor ama geleceginizden çalıyor..

Ekmeğinizin, Patronun iki dudağının arasinda olması da cabası.

İşte bu durum, ekmeği silah yapıp, seçmenin başına dayamanın en güzel hali

(Ediz Uzun)



Internet açıkken size tavsiyem telefonu cebinize koymayın.Bir saat önce cebimdeyken , galeriden 3 tane özel resimi (yazışma ve trafik cezası) ,hikayemde paylaşmışım.Nasıl hareket etmiş ki telefon , kendiliğinden bunu becerdi hayret.Az önce uyardı arkadaş beni,kaldırdık.İlk kez bunu da yaşadım. Bu akıllı telefonlardan herşeyi bekleyin. İyi ki galeride çıplak resmim yokmuş

(Ahmet Ersöz)



Bu dünya ne boktan bir dünyadır ki, savaşan ülkelerde insanlar mezbahadaki hayvanlar gibi kesilip toprağın altına gömülürken, diğer ülkeler bunu durdurmak için kıllarını bile kıpırdatmazlar. Peki ne için?

Kahrolası para için. Sonunda gün gele devran döne savaş bitince de BM Kayıp Şahıslar Komitesi yada kurulacak olan başka kurumlar savaş sonunda toplu mezarları açarak insan kemiklerine DNA raporu hazırlayıp ailede hayatta kalan varsa teslim ediyor.

Bu nedir yahu?

Siz bunu yapacağınıza hepiniz birlik olup savaşı en erken zamanda durdurunuz ki, insanlar katliamlara uğramasınlar. Dünya gelişmiş da globalleşmiş da teknoloji şöyle gelişmış da bilmem ne.

Dünya uygarlığı bana göre taş devrini yaşamaya devam ediyor. Hep kendini düşünür başkasına yaşam hakkı tanımaz.Bencil ve acımasızdır,hiç gözünü kırpmadan baska bir insanı sırf kendi çıkarları için öldürür.

Oysa öylesine aciz bir yaratkdır ki, bu koskoca evrende milyarlarca galaksi var her galakside milyarlarca yıldız ve bu yıldızların çevrelerinde ha babam de babam dönen sayısız uydular var belki dünya gibi yaşam barındıranlar da var ama insanlık elinde bulundurduğu teknoloji ile daha kendi günes sistemini bile insanlı bir araçla aşabilmiş değil.

Rusya ve Ukrayna aylardır savaşıyor orada çoluk çocuk yaşlı ve askerlertelef olup giderken bunu gerçekten dudurmak için hangi ülke ne yaptı? Yoksa kendi gırtlakları için o ülkelerin ürettiği tahılı cukkalamak adına tahıl koridoru antlaşmasını başarı mı sayıyorlar?

Dünya tarihi 2022' Temmuz ayı son gününü gösterirken insanlık aciz durumdadır...

(Hasan Mullaoğulları)



Tahsin Ertuğruloğlu BM Barış Gücünün adanın kuzeyinde KKTC makamlarının izniyle görev yapması gerektiğini belirterek sitem etti. Tarih ve imzalar yanılmaz be abi 4 Mart 1964 size neyi hatırlatır acaba ?.

(İsmet Özgüren)

