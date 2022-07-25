Bir günümüz da rahat geçmesin…

Ne liyakat kaldı, ne aidiyet… biri bedel ödeyecek mi? Yooo… “Hade yahu, toplayın da baştan basın, ya da iptal edin bu çekilişi, bu biletleri getiren başka bedava bilet alsın” diye bir çözüm bulup, dahice olay kapanacak.

Gülün be Rumlar bize, gülün…

(Hüseyin Ekmekçi)



Yıllarca Devlet Basımevi müdürlüğü yaptım. Bu dönemde yüzlerce Devlet Piyangosu bileti bastık. Sipariş Devlet Piyangolar Müdürlüğünden gelirdi. Biz tarih, rakam, imza, fotoğraf tamam mı diye kontrol ederdik. Sonra baskı için hazırlanır, kontrol edilir onaylatılır ve baskısı yapılırdı. Bu sırada renk, netlik, kayma falan kontrol edilirdi. Baskı sonrasında numaraların doğru olup olmadığı kontrol edilerek siparişi veren Piyangolar Müdürlüğüne biletler teslim edilirdi. Onlar numaraları kontrol eder, baskıda kalite aksiliği olup olmadığına bakar ve onayladıktan sonra satışa sunardı.

Bu kadar kontrolün yapıldığı biletlerde Erenköy Mücahitleri yerine EOKA milislerini yayınlamak tam anlamı ile bir rezalettir ve bu Japonya’da olsa 4-5 kişi şimdi harakiri yapmış olurdu.

(Songuç Kürşad)



KKTC'de ayni haramilerin halk tarafından defalarca seçilmesinden dolayı, az gelişmiş toplumlarda demokrasinin en tehlikeli yönetim şekli olduğunu defalarca yazdım..

Seçenleri ve seçilenleri yerin dibine soktum..

Hikaye yaptım,yazdım

Kinaye yaptım, yazdım..

Gercek olayları anlattım, yazdım.

Fabl yaptım yazdım

Teşbihin allahını yaptım döne döne yazdım..

Yani Edebiyatın bütün anlatma tekniklerini kullanarak, KKTC deki toplum yapısının ne kadar çürümüş oldugunu yazdım..

Sanırım iyi anlatamadım ki, yazdıklarımi beğenenlerin bir çoğu seçim zamanı koşarak yine bunlara oy verenlerdendi.

Yolda cevirip, yazilarimi begenerek okuduklarını ifade edenlerin çogu, hayatında bunlardan başkalarına oy vermemiş kişilerdi..

Simdi, Edebiyatla anlatamadığım düşüncesiyle;

Son yaşanan %20 lik maaş kesintisinden Sonra toplumun gösterdiği tepkiyi matematik ile anlatmaya karar verdim..

Matematikte ">" "büyüktür" isaretini kullanacak olursak;

KKTC linin

Maaşı > iradesinden

Maaşı > onurundan

Maaşı > Herşeye rağmen peşinden koştuğu kamera karşısında orgazım olan Parti başkanından ve ona kumpas kuran ayni partideki vekiliden

Maaşı > partisinde en az oyla seçilen birini basbakan koltugunda görmesinden

Maaşı > polis ve savciların kapattıgı yolsuizluk dosyalarından.

Kısacası , ne yaparsan yap maaşıma dokunma;

- Çarparım, kare kökünü alırım, üs üste, alt alta koyar büyükten küçüğe önce dizer sonra toplayarak DİKERİM.. diyen bir toplumun dik durmaya çalışan köşe kenarı olmaktan utanıyorum.....

(Ediz Uzun)



Tüm Bakanlıklarda atanmış Müsteşarları, Genel Koordinatörler, Müdürlerin tek bir tanesinin bile aklına geçmişte uygulanmış 44/1995 sayılı " BEŞPARMAK DAĞLARI YANGIN ÖZEL FON YASASI " GELMEDİ Mİ?

Bu Özel Fon Yasası örnek alınarak, toplumun tüm katmalarının da katılımı ile sıkıntıların paylaşılmasının sağlanabileceği bir " ÖZEL YASA" tasarısı hazırlanması kimsenin aklına gelmedi mi?

Oranı " YÜZDE İKİ" tutarak " ALTI AY SÜRELİ" ve geri iadesiz toplumla kavga etmeden bu iş yapılamaz mıydı?

(Hüseyin Garip)



Mesele aslında biraz da 20 yüzyıl kafalarıyla yönetilmemizden kaynaklanıyor.

Çağdan uzak, dünyadan uzak, teknolojiden, bilgiden, etraftaki gelişmelerden ama en önemlisi devlet ciddiyetinden uzak, sığ sloganlar arasına sıkışmış soğuk savaş dönemi akıllarıyla yönetilmemizdir mesele….

(Aral Moral)

