Uzun zamandır ķör, sağır ve dilsiz davranmaya çalıştım,Ama sosyal medyayı takip ettim de herkes Teknecik Santralinin reklamını iyi yapmış.Peki meşhur çevrecilerimiz nerede ? Esentepe için yazmadım ada geneli çevrecilerimizBundan önceki hükümetlerde beyaz duman mı çıkıyordu?Yoksa sizler hükümet iken ses çıkarmak olmazmıydı?Olabilir devlet kanalında işleriniz vardı önü kesilmesin diye susmuş olabilirsiniz!Peki soruyorum kendime de:Teknecik bacasından çıkan kara duman için ne zaman reel bir eylem gerçekleştirilecek?Farkındamıyız bilmem ama KANSER oluyoruz bu da demek oluyor ki hepimiz sürünerek, acılar çekerek öldürülmemiz için yalvararak can vereceğiz.O zaman UBP,CTP,DP,HP li olmamız bize ne avantaj sağlayacaktır.Bu yüzden gelin bir yerden başlayalım, hani ben olmuşumdur ,belkide yavaş yavaş sinsi yılan gibi vücudumuzda ilerliyordur.Ama benim sessiz kalışımın bedelini çocuğum niye ödesin.Hani çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakacaktık.Ben her türlü eylem söylem gerektiren toplu etkinliğe VARIM.Ama siyasi amaç güdülmeden. Hiçbir vekil gelmeden.Bir şafak vakti çıkmış rahmetlik babam ve silah arkadaşları çıkartma plajına. Kimse sormamış kendisine çıkmak istermisin diye. Kefenlerini giydirmişler üstlerine.Adını duyduğu, nerede olduğunu sadece haritadan gösterebileceği, soydaşlarının yaşadığı bilinmezliklere yollamışlar bir şafak vakti.Bilemezdi kaderin ve feleğin kendisini çağırdığını.Daha önce hiç görmemişti ki düşman denilen illeti. Çünkü hiç düşmanı olmamış ki hayatta.İncitmemiş hayatında karıncayı bile. Ama vermişler eline buzdan soğuk, ölüme yakın can alıcı adı silah olan katil makinayı.Boyu 1.75, kilosu 70 sırtındaki yük elindeki silahıyla olmuş 97,Daha önce hiç görmemiş bu kadar büyük su birikintisini, binmemiş ki o metalden kuruvazörlere, açmadan kapaklarını vermişler avuç dolusu acıyı ve uykuyu hissettirmeyen ilaçları.Açıldığında kapaklar, boyunu geçen su yüzeyinde sırtındaki ağırlıkla başlamıştı o şafakta ölüm kalım mücadelesine. İşte malumunuzdur sonrası.Sakın bana sormayın kimsin sen diye.Ben kahraman Mücahit KayaAnnem Baf göçmenidir aslen Falyalı. Kaçarken dağlardan Rumlar sürekli çalıyormuş o duymaktan nefret ettikleri "bekledikte gelmedin" şarkısını.Sakın söylemeyin neden şafak nöbeti işte o nöbet yüzünden kaç çocuk babasız, kaç ana evlatsız, kaç eş kocasız kaldı.İşte bu yüzden bizler için çok değerlidir şafak nöbeti.20 Temmuz sadece bir tarih değildir. Bir babanın, bir annenin, bir kardeşin, bir evladın yok oluşu ama bir geleceğin varoluşudur.Onun için geleceğine sahip çık. Ebediyete kadar yaşasın KKTC.Teknecik konusunda ulusal seferberlik çağrısı yapmış DP MV Serhat Akpınar.. Maaşlardan su kadar yüzde alinsin vs.. neden hep vatandaşın maaşından kesiliyor acaba.. Neden siyasiler olarak sizler o çok sevdiğiniz taşın altına elinizi sokmuyorsunuz.. Vatandaş ölmüş ağlayanı yok devlet eliyle yapılan sorumsuzluğun faturasını da biz ödeyelim.. Vallahi pes!!Hazinenin en büyük gelir kaynağI: Araç Kayıt’tan ilk 5 ayda 112 milyon 227 bin TL gelir sağlandı. On binlerce kaçak araç da kayıt altına alınabilse şahane olur... Ama nerede!..