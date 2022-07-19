İlkesizlik, insana diz çöktürür. Çanak öptürür, tükürdüğünü yalatır. Doğru iş rakamlarla yapılmaz, bilgiyle yapılır. Bilgi tecrübeyle, öğrenerek kazanılır. Bakkal satmaz! Arazi de ayak izlerin olacak ki, sözün senet olsun!

(Eralp Şerifoğlu)



Minicik bir tavsiye;

Bugün açıklanan sınav sonuçlarına “acaba hangi üniversiteyi kazandım?” mantığı ile değil, “acaba hangi üniversite beni kazanmış?” mantığı ile bakın.

Ve eğer sonuçlar istediğiniz gibi değilse de şöyle düşünün, “bu yıl birçok üniversite beni kaybetmiş…”

(Ayşe Akınlı)





Şimdi diyorlar ya, "asgari ücret çok bin lira olsun" diye...

Olacak!

Bir iş yerinde yirmi beş çalışan varken, onbeş kalacak, on, beş...

O beş kişi o "çok bin lira" asgari ücreti paylaşacak.

Yirmi insan iş arayacak!

Sonra daha çok kamu görevlisi ikinci iş yapacak, daha çok Pakistanlı, Nijeryalı, Türkmen, Bangladeşli, Türkiyeli "kaçak" çalıştırılacak… Daha çok “öğrenci kayıtlı işçi” türeyecek. Daha çok insan yalvar yakar torpil arayacak “memur” olabilmek için…

Maliye fonlara, vergilere, akaryakıta bindirdikçe bindirecek tabii...

“Hayat pahalılığı bizim suçumuz değil” diyecekler, o fonları, o harçları, o vergileri hiç sorgulamadan… “Bu değirmenin suyu nereden akıyor bize” demeyecekler.

Özel sektör çalışanının sırtındaki yük, güvencesizleşme ve yoksullaşma büyürken, orta üst sınıfın konfor alanı korunacak.

"Marifet asgari ücreti artırmak değil alım gücünü yükseltmek ve özel sektörü desteklemektir" dediğiniz zaman memura maaş, beş on hatırlıya da ihale ve teşvik ödemeye odaklı statüko yine ayağa kalkacak.

(Cenk Mutluyakalı)



Fış fış kayıkçı: Bizim denizlerin balıkları ve Türkiye'den ithal balıklar Rum tüketiciler tarafından kapışılırken, Güney Kıbrıs'a da bolca ihraç edilirken; yükselen balık fiyatlarına yerel tüketiciler yanaşamıyorlar... Hükümetten hak ettikleri destek ve teşviki alamadıklarını vurgulayan yılların profesyonel ve emektar balıkçıları, kayıklarını bir kenara çekerek mesleği teker teker bırakırken, bu iş kolu da vergi de ödemeyen amatör balıkçılara kalıyor... Profesyonellerin kayıkları varsın çekildikleri köşelerde çürüsün... Fış fış kayıkçı / Kayıkçının küreği / Cız cız eder yüreği... Durumlar aynen bu.

(Ahmet Tolgay)



Asgari ücret hayat pahalılığı kadar artarsa, esnaf ve bazı işletmelerde istihdam edilen işçilerin bir kısmı işsiz kalabilir veya, kayıt dışı çalışmaya zorlanılabilir denmektedir. Niye? kayıt dışı çalıştıracak işletme şimdiden kayıt dışına geçmiştir bile. Denetim şart. iş yasasına aykırı hiçbir işletmenin çalışmasına izin verilmemesi gerekir. Eğer bir işletme çalışanına yaşayabilecek kadar yani hayat pahalılığı kadar artmış bir ücret veremiyorsa zaten o işletmenin olmaması gerekir. İşçisini hayat pahalılığına karşı koruyamayacak işletmeyi devlet niye korusun ki?

(Mete Hatay)



Çok ama çok iddialıyım.

sadece tüm vatandaşlara eşit şeffaf bir şekilde son 20 yılı kapsayan "nereden buldun" yasası uygulansın.

Güney Kıbrıs, AB, hatta ABD’deki kişi başına düşen geliri 5 kat artırır IMF’ye borç bile vermezsek beni koyun gemiye bu adadan yollayın, vatandaşlıktan da çıkarın.

(Hüseyin Cumaoğlu)

