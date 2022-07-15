10 gün içinde telefonuma 05488579163 telefondan iki mesaj geldi. 27 Haziran'da gelende "280 TL'ye yarı zamanlı işe" seçildiğim için tebrik ediliyorum, 6 Temmuz'da gelende ise miktar artırılıyor ve "yarı zamanlı/tam zamanlı 1000-10000 TL" öneriliyor bana... ve her iki mesajın altında bulunan linklere tıklamam öneriliyor... mesajlardaki linkler farklı... Tabii ki tıklamadım... Tuzak olduğu belli.. onun yerine mesajı atan 05488579163'ü evimdeki sabit telefondan aradım... "sisteme kayıtlı değil" bilgisi veriliyor... E bu da başka bir tuhaflık... SİSTEM dediğiniz bu şey, kendinde kayıtlı olmayan bir telefonun bana mesaj atmasına niye engel olmuyor... Bana mesaj atabiliyorken "kayıtlı", 30 saniye sonra numarayı ben aradığımda "kayıtlı değil"... Öncelikle "SİSTEM" sorgulanmalı... SİSTEM dediği şey 0548 veya 0542 değil mi... Telsim, sistemde kayıtlı olmayan bir numaranın mesaj atmasına nasıl imkan verebilir ... Lütfen dikkatli olun

(Hasan Canpolat)





Yabancı yatırım diye ülke ekonomisini ve topraklarını para karşılığı yabancılara teslim edenler, yaptıklarıyla gurur duysunlar.

Ülkemizin dağları ovaları, kıyıları talan edildikten sonra dere yatakları ile denizleri de boka boğulmuş.

Ülkenin en değerli topraklarını satın alanlar, siteler yapıp satanlar, yat limanı yapanlar, oteller casinolar açanlar ve bizim yerli para babaları ile daha bilmediğimiz bakalım hangi gizli iş birlikleri yapanlar kimler bilir misiniz?

Aklı fikri paradan başka birşey düşünmeyen, kirli para aklayan yabancılar ve Siyasiler, Müdürler, Belediye başkanları, emlakçı avukatlar...

Filistinli'lerin topraklarını da aynen bizde olduğu gibi, ülke yöneticilerinin teşviki ile yatırım adı altında Yahudi’lere satanlar şu haritalara bir baksınlar, 5-10 yıl sonra bizim ülkemizde de bundan farklı bir durum olmayacak.

Ve...

Filistin topraklarının yüzde 90'ı Yahudi'lerin. Ekonomiyle, parayla Yahudi'lere teslim olmayıp mallarını satmayanları ve vatanlarında direnenleri de öldürerek,

Yahudiler, Filistin'in tek hakimi olma yolunda vahşice ilerliyorlar.

Dünyaya akıl verenler de seyrediyor...

Bugün,

Aynisi bizde oluyor.

1974 sonrası Rum topraklarını ele geçirenler, ve onların akıl vericileri, satarak zengin olurken, ülke topraksız kalıyor.

(Ülker Fahri)



Dün yapılan açıklamaya göre Elektrik Kurumu "elektrik kesintilerinin" doğru olmadığını belirtmişti. Bugün ise ardı ardına yapılacak çok büyük proje çalışmaları! sonucunda pek çok yerde 9-17 arası PLANLI elektrik kesintileri olduğu açıklandı. Yine tüm gün elektriğimiz olmayacak!

Bu ülkede yaşayanlara yaptığınız eziyet bitmedi, bitmiyor ve bu gidişle bitmeyecek.

(Bedia Balses Çeliker)





Liyakat..bu ülkenin en büyük sorunlarından biri liyakatsiz bir dolu insanın makam mevki işgal etmesi.. Sağlıkta çooook kötü patlayacağız.. Yakında korkarım hepimize bulaşacak bu pis şey!!!Filyasyon ekibi dağıtılmış, laboratuar ekibi desen ha keza..acil durum hastanesi amacı dışında kullanılıyor.. Hastane aciline giden pozitif oradaki herkese bunu bulaştırma riskine sahip..Ilaclar yine zamlandı.. Bakan olmak çocuk oyalama aracı gibi kullanılırsa olacağı da bu!!!Napalım acep..!

(Bala Kayadelen)



Son durum:

Pahalılık kelimesi artık memleketteki pahalılığı ifade etmekte kifayetsiz kalıyor.

Sadece pahalı deyince neredeyse ucuz anlamına bile gelebilir, o derece anlamsız.

Yeni bir kelime bulmak lazım.

Ne olabilir acaba?

(Cenk Özdağ)

