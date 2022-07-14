CB Tatar “Devletimizden, Egemenliğimizden ve Özgürlüğümüzden vazgeçmeyiz” diyor.

Diyor ama,

Devletimiz dediği kurumun,

Kamu yönetimi, Havası, Karası ve Denizi ile bokta boğulmakta olduğunu görmüyor!

(Ülker Fahri)



“Yüksek gelire bağlı ikamet izni” ne demek!

Bu tanım “sınır dışı” edilen “uyuşturucu baronu” için kullanıldı.

2 yıl önce Amerikalı bir gazeteciden mektup aldım.

Meslektaşım, Sicilya doğumlu bir uyuşturucu mafyasının hapishaneden kaçtığını ve Kıbrıs’ın kuzeyine sığındığını yazıyordu.

Polise sordum, “Bilgi Edinme Hakkı Yasası”na göre başvuru yapmam istendi.

Yaptım.

Independent'in bir haberinde isminden 'gangster' ve 'uyuşturucu çetesinin başı' olarak söz edilen kişiyle ilgili Polis Genel Müdürü'nden bana gelen yanıtta şu ifadeye yer veriliyordu:

"İlgili şahsın 20 Ekim 2018'de KKTC'ye giriş yaptığı tespit edilmiştir."

Ada yarısında uluslararası polis teşkilatı Interpol’un aradığı kaç kişi yaşıyor ve başka kimlerde var, “Yüksek gelire bağlı ikamet izni...”

(Cenk Mutluyakalı)





2016 yılından beri İnterpolün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Mark Douglas Buddle 1 yıl önce ülkemize turist vizesiyle geliyor ve yatırım yapacağı gerekçesiyle kendisine oturma izni veriliyor. 9 Temmuz 2022'de yakalanan Buddle sınır dışı ediliyor. Bu olay tam bir skandaldır. Bu ülkenin Polisinin ve içişlerinin elinde interpolun Kırmızı bültenle aradığı kişilerin listesi yok mu? Hade bu adam ülkeye girdi bu suç makinesine nasıl yatırım yapacağı gerekçesiyle oturma izni verilir?

(Göktürk Ötüken)





Kendi kendini yalanlama: Elektrik kesintileri konusunda KIB TEK'ten yapılan açıklama, yeni bir KIB TEK açıklamasıyla yalanlandı, ama halktan özür de dilenmedi...Nedir bu kaos?.. Kimin ne yaptığının belli olmadığı bir kurum mu bu?.. İşte kendi kendini yalanlayan KIB TEK açıklaması:

“Akşam saatlerinde yanlış bilgi neticesinde servis edilen ve sosyal medya ile bazı basın yayın organlarında yeniden elektrik kesintilerine gidileceği haberleri yayınlanmıştır. Tamamen yanlış bilgilendirme sonucu bir haber yayınlanmıştır. Santrallarımızda yeterli yakıt stoğumuzun bulunduğunu ve olası bölgesel arızalar dışında herhangi bir kesintinin söz konusu olmadığını belirtmek isteriz."

(Ahmet Tolgay)



Kıbrıs sokak lezzetleri arasında yer alır sulu muhallebi. Kültürel bir geçmişe de sahip olmakla birlikte yaz aylarının aranan ve serinleten lezzetlerinin başını çekmektedir. Çarşı içinde mahkemelerin karşısında Posta Dairesinin önünde içilir diyebilirim BUZ ve GIRAĞI gibi efsane sulu muhallebi.

(Nevzat Akçagil)



