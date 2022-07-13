YEŞİL HAT ÜZERİNDEKİ GEÇİŞ NOKTALARI: Ekonomik örgütler ile imzalanan bir protokole göre, daha ortada olmayan ve yeni kurulacak bir şirket; park alanından, tuvaletlerden para toplayacak…

Korkarım ki, bir süre sonra geçiş alanında; market, cafe ve benzin istasyonu bile açacak.

Tüm yapılar bu şirkete devredileceği için, devletin kullanmakta olduğu gümrük, polis vb. idari binalardan bile kira toplayacak…

Hatta; en büyük geliri, Rumların araçlarını sigortalamasından sağlanan milyonlar oluşturacak.

Ve tüm bunların adı da “kamu - özel ortaklığı” olacak…

Şimdilik bu konuda herkes uyuyor… Ancak bir süre sonra “papara” kopacak…

(Hasan Kahvecioğlu)



Eskiden denize Girne’ye giderdik, Lefkoşa’ya 10-15 dk mesafede. Daha sonra İskele’de rastlamaya başladık tanıdık yüzlere. Artık Bafra’da görüyoruz tanıdık yüzleri. 3-5 sene sonra Karpaz. Daha sonra mı? Ya havaalanı ya da Güney geçiş kapılarında karşılaşacağız tanıdık yüzlerle, çantalarımızda mayolarımız. Not: bugün açıklanan deniz test sonuçlarında İskele bölgesi kirli çıktı ve o bölgede denize girilmemesi söylendi uzmanlar tarafından. 10 sene önce böyle bir sonuç çıkacağı söylense gülerdik heralde hep beraber. Girne’nin içine çoktan ettik, yenile İskele’yi tükettik. Karpaz’a kadar uzanacağımız malum. Ondan sonrası yurtdışı. Buna neden olan herkesin bir gün hesap vermesi dilekleri ile. Satılmamış, sahibinin sesi olmayan, gerçekleri söylemekten korkmayan, mafyanın sesi olmayan tüm basının 11 Temmuz basın günü kutlu olsun bu arada.

(Merter Refikoğlu)



Biz kalitesiz fuel oil yakalım, türbinleri/jeneratörleri bozalım, filtresiz bacalardan çıkan gazlarla insanlarımızı ve doğamızı zehirleyelim, fahiş fiyatlarla insanımızı ezelim, üstüne saatlerce elektriksiz bırakalım, medazori özelleştirme taktikleriyle Kıbtek’i batıralım, güneş paneli izni için insanlarımızı aylarca bekletelim veya izin vermeyelim, oyandan eyhali de güneş paneli işlevi gören kiremitler döşesin çatılarına...Yuh! Yani bize yuh, onlara değil

(Mustafa Gürsel)



O baron yıllardır bunun içinde değil miydi yahu?!!Niye şimdi yakalandı diye haberler yapılıyor.. cook uzun zamandır varlığı bilinen ve bazı imtiyazlar da sağlanan adam niye şimdi deport edildi ben asıl onu merak ederim!!

(Bala Kayadelen)



Bayram da Avtepe’me,Karpaza gittim! İskele Boğazından geçerken Boğazım düğümlendi.

Ülkem başka ülke insanına

”POUNLAND” oldu.Hani biz bir karış vatan toprağı vermezdik!Parayala olunca sıkıntı yok mu yani.Vatanseverler;Ne dersiniz?

(Eralp Şerifoğlu)





Bilinmelidir ki içişleri bakanlığı KKTC’nin bel kemiğini oluşturur. Bu anlayış İle yoluna devam eden bakan Öztürkler, KKTC halkının huzurunu kaçıran konulara duyarlılık gösterip geçmiş dönemde içişleri bakanlığı görevini üstlenen bakanların yaptığı gibi şahsi çıkarlarını düşünmeyerek, halkı düşünen ilkelere sahip çıkan ve ilk kez bakan olan Öztürkler’in ülke huzurunu kim bozuyor rahatsızlık güven verici önlemleri ortadan kaldırmaya çalışıyor ise adadan deport ediyor.

Bakan Öztürkler vatanı ve halkını ne kadar sevdiği bu nedenle bile ortaya çıkıyor. Şimdi konu diğer suç çetelerinde .

(Ümit Bahşi)

