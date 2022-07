Başarısız olan kurumlar değil, onları yönetenlerdir! Kıb-Tek’in özelleştirilmesi birşeyi değiştirmez, aksine herşeyi daha kötü yapar. Kıbrıs Türk Hava yolları lağvedildi da noldu? Daha mı ucuz oldu? Hayır! O yüzden bizi kimin yöneteceğini seçerken elciğimizi hem vicdanımıza hem kafacığımıza koyacağız. Ha bundan sonra ne değişir bilemem. herşey şeyden..

(Yetin Arslan)



Başta Sn Başbakan Ve

Emeği geçen Herkese sonsuz Teşekkürler…

Deyim yerinde ise 48 saat gece gündüz demeden kucağına atılan, senin hiçbir suçun olmamasına rağmen bunun üstünden dövülmeye çalışılırken aslında Halkımıza 48 saatlik bir cehennem yaşatanların senaryosunu bozmakta ve ülkeyi tekrar ayağa kaldırmakta gösterdiğin performansa, iş bitiriciliğine, becerine ve emeklerine teşekkür ederiz…

İnşallah bunun arkasını bırakmaz sorumlu olanlardan bu sıkıntıları yaşatılanlara halkımız adına hesabını sorarsınız…

Ülke olarak 48 saat içerisinde halkımızın çektiği sıkıntıların yanında, bir çoğumuzun sağlığı İle oynanmış , bir çoğumuz ekmeğini kazanamamış, bir çoğumuz evine çoluk çoğu İle karanlıkta elektrikten sudan mahrum ilkel hayata mahkum edilmiştir….

Bu yapılanlar yapanların yanına kalmamalı sorumlulardan hesabı sorulmalıdır…

Sadece yapanlara değil, bunu görüp tedbir almayan sorumlular hakkında da, seyredip hiçbir şey yapmayanlara, Buranın sorumlusu olarak, şu veya bu nedenle kaçanlara da inşallah halkımız adına gereğini yaparsınız…

Bu olayın da bu güne kadar yaşanan diğer olaylar gibi geçti gitti deyip inşallah üzerine sünger çekilmesine müsade etmezsiniz…

Halkımızın çektiği sıkıntıları tanzim etmek mümkün değildir…

Can korkusu ile hastanelere koşan, canını kurtarma mücadelesi veren insan nasıl tanzim edilebilir ki…

Mümkün değil…

En azından sebep olanların yanına kar kalmasa bile biraz olsun yürekleri yumuşatacaktır…

Tekrardan emeği geçen, katkı koyan her bireye, her kuruma tek tek teşekkürler…

(Gürsel Uzun)



Merkez Bankası %60, %70 kayıt dışı ekonomi olduğunu açıkladı. Doğrudur. yapılan çalışmalar kayıt dışılığın inanılmaz boyutlarda olduğunu gösteriyor. Ayrıca popülist siyasetten dolayı doğru dürüst vergilendirmenin de yapılmadığını herkes biliyor sanırım. Örneğin Koskoca üniversiteler hala daha profesör maaşlarını bile asgari ücret seviyesinde gösteriyorlar. Rant için elde tutulan yüzlerce dönüm arazilerden 200-300 tl emlak vergisi alındığı bir memlekette yaşamaktayız. Kalkınma Bankası, Vakıflar Bankası, Kooperatif Bankası gibi bizim kontrolümüzdeki fonların nasıl harcandığı ise ortada. Verilen kredilerin %60'ı yanmış. Bu da demektir ki geriye dönüşü olmamış. Şimdi kredi almak isteyen genç yatırımcılara nannik yapılıyor. "para yok". Bu kaynaklar başkasının yönetimine verilsin demiyorum. Hesap verilebirliğinin artırılması, liyakat ve belli kriterlere göre yönetilmesi lazım bu kurumların. Ama her zaman olduğu gibi, adil paylaşım da, kamu verimliliği, üretim yöntemleri, şeffaflık vesaire de hep başka suni veya gerçek gündemlere kurban ediliyor. Sürdürebilir ekonomi demek başta şeffaf muhasebe, hesap verebilirlilik demek. Tabii ki bu yönde atılacak her türlü adım direnişle karşılaşacaktır. Onun için toz duman çıkartmak gündemi saptırma ve olguları gizleme satükonun en önemli taktiği haline gelmiştir. UBP bu tür kaotik hallerden çekinmez aksine statükonun aynen devam etmesi için teşvik bile eder. Ama artık yürümüyor. Faili olduğumuz suçların bedelini başkalarına ödetme devri bitti gibi. En azından devamını istersek başka bedeller ödenmesi koşulu geldi önümüze. Bu yüzden, durumla yüzleşmenin ötesinde, artık daha hesap verilebilir bir ortamın yaratılması kaçınılmazdır. Bunlar olmadan da ne sağlıklı siyaset çıkar bu memlekette, ne verimlilik, ne adalet, ne barış, ne de herhangi bir değişim...

(Mete Hatay)



Yılların yanlış yönetimleri ile bozulan bir sistem ve ekonomik bir kriz, çalışanların kazanılmış haklarını ortadan kaldırmakla ve geriletmekle çözülemez. KTOEÖS'ün yıllar içinde verdiği mücadele ile elde ettiği A ve B kadrolarının öğretmen aleyhine değiştirilmek istenmesinin arkasında sanki de öç ve kin var. Akıl yoksunu bu hırs eğitimde dengelerin daha da bozulmasını getirecek. Sistemde asıl düzeltilmesi gerekenler dururken siz eğitimin uygulayıcıları ile uğraştıkça sadece kaosu büyüteceksiniz. Unutmayınız ki başarının bir faktörü de çalışanların huzuru ve mutluluğudur.

(Ahmet Billuroğlu)