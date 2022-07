KKTC bir "simulagra," "uyduruk devlet," "kağıtan bir ülke," "sahte devlet," "alt yönetim" vesaire olabilir. Zaten Federasyon'a geçiş devleti olarak ilan edilmişti. Federasyon'a maalesef hala ulaşamadık ama ulaşana kadar bir yapıya her halükarda ihtiyacımız var. Bazı dostlar anlaşma ulaşmak için başka alternatif fikirler sunmak başladılar ama korkarım bu fikirler de az fantastik yerlerde dolaşmıyor!! Biraz ayağımızı yere basıp bu fantastik ortamdan bir süre olsun uzak kalırsak, belki o zaman daha gerçekçi alternatiflere ve "normale" ulaşmanın, eşeği geçmenin olmazsa olmazı olan verilecek bedelleri, atılması gereken adımları konuşabileceğiz. Öyle sanal medyada "Self-flagellation" yani kendi kendini kırbaçlayan katolik papazlar gibi mazoşist hezeyanlar yaşayıp ağlayıp dövünmekle ya da Kaptan Kirk'ün seyir defterine benzeyen toplumsal gerçeklikten uzak fantastik "fikirleri" öneri gibi savunmakla özlenilen değişim zinhar gelemez.

Yeter artık, yeter. Halinize şükretmeyi bırakın.

Bir insanın üç öğün karnını doyurması, yılda bir defa tatil yapması, evinde yazın terlemeyip kışın üşümemesi, arada oturup arkadaşlarıyla bir çay veya kahve içebilmesi, üstüne başına bir şey alabilmesi lüks değil insanca yaşamaktır, hakkıdır. Tasarruf ile sefaleti karıştırmayalım.

Bu halka yaşattığınız rezalet için özür bile dilemiyorsunuz. En masum tabirle "beceriksizliğiniz" yüzünden 2022 yılında 3. dünya ülkelerinden de geri gittik ve elektriksiz yaşıyoruz. Ha eğer rant uğrunaysa yazıklar olsun. Utanılacak noktayı çoktan aştık

(Serhat Kotak)





Kimse kusura bakmasın da ülkenin kaos halinde olduğu bir zamanda Arabistan'a gidip her ne sebeple olursa olsun ülkeyi kendi haline terk eden bakanın ülkeye de bir hayrı yoktur! Sunat Atun döndüğünde derhal istifa etmelidir!!Yazın ortası şu yaşadığımız çileye bak üstelik belirsiz de durum.. Eşit egemen eriyoruz haa!!! Allah sizi bildiği gibi yapsın.

Tam bir pişkinlik ve yüzsüzlük. Elektrik kesintilerinin sorumlusu bulundu ve özel bir şirket olduğu açıklandı. Yahu sen TPIC ile protokol yapmadın mı?, sen daha 1 hafta önce 1 milyon dolar fazla para ödeyip 3 günlük yakıt almadın mı?.

Ülke yanar sorumlusu o bölgede yaşayan GUFİ'ler

Ülke elektriksiz kalır sorumlusu özel bir şirket.

Tanrı sizleri korusun o kadar becerikli o kadar yeteneklisiniz ki her işinizi dört dörtlük yapıyorsunuz.

Normal bir ülkede bunlar yaşansa idareciler Onurları ile istifa ederler.

Sizlerden de ayni ONURLU davranışı bekliyoruz. Hemen istifa ediniz, çünkü sizler bu işi beceremiyorsunuz.

Herkes “kötü çocuk” olarak Kıb-TEK’i görüyor. Ama bu yanıltmacadan başka bir şey değil. Daha 3 yıl önce devlete borç bile verebilecek güçteki bir kurumdu Kıb-Tek. “Kötü çocuk” arıyorsak ki aramalıyız. O da “Kıb-Tek” i kötü yöneten UBP hükümetleridir. Teşhisi doğru koymazsak, tedaviyi doğru yapamayız.

Demokrasilerde, seçilenlere küfretmeyin çünkü, ya komşunuza, ya arkadaşınıza ya da birinci derece akrabanıza da küfretmiş olursunuz hatta belki de kendinize bile...

Hele hele haramileri defalarca yönetime taşıyan ülkelerde, yaptığınız küfürler direk seçilene değil seçene gider, hatırlatmak istedim...

(Ediz Uzun)