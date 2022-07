Tek tek şikayet etmenin de anlamı yok.

Sorun, ulusal güvenliği tehdit edecek şekilde Kıb- Tek çöktü.

Bir ülkenin enerji politikası çöktü aslında.

Üzerinde rant kavgaları bitmedi.

Halen bu ortamda bile ”ne koparırsam” mantığı var, yazık.

Acil:

KIBTEK Başbakanlığı bağlansın.

Liyakat sahibi bir yönetim kurulu kısa vadede oluşturulsun.

Gerisi halledilir.

Başbakan da samimi ise…

Kurgunun bir parçası değilse…

(Hüseyin Ekmekçi)







"Yani elektrik faturamı öderim hiç sektirmem. Zam yaparlar gıkımı çıkarmam. Gene öderim. Öderim de, ödediğim elektriğim neden kesilir" diye soran 90 yaşındaki babama ne diyeceğimi bilemedim...

(Bülent Dizdarlı)







Kıb-Tek’i bir araba olarak düşünelim. Seneler içerisinde biri lastikleri sökmüş, biri direksiyonu sökmüş, diğeri tamponu çalmış. En son motoru da götürmüşler. Bugün biz kendi arabamıza bakıp niye çalışmıyor diye arabaya küfrediyoruz! Üstelik hırsızlar da yanı başımızda bizimle birlikte küfrediyor…

(Mehmet Ekin Vaiz)







Her şey ne kadar normalleşti değil mi? Günlük ve olağan hale gelmiş yolsuzluklar, vurgunlar, nobranlık, yerin göğün betona bulanması, genel yozlaşma, yabancılaşma, nefret üretimi, para aklama, insan ticareti, her seviyede insan sömrüsü, tüm ekonomik sektörlerdeki genel kirlenme ve üstüne üstlük tüm bunların hamasetle yoğrulup yoğrulup her gün tekrardan üretilmesi. Siyasetin baştan aşağıya, en küçük hücresine kadar çürümesi.. Tabii kaçınılmaz olarak tüm bu rezaletin bedelini bir gün ödeyecektik, hali hazırda da ödemeye başladık zaten. Elektrik kesintileri, leş abbana olmuş plajlar, boka batmış denizler, delik deşik yollar, kalitesiz sağlık, eğitim, kanserojen üretim merkezine dönmüş tarım, tarumar edilmiş çevre vesaire vesaire..... Rant kolay bir şekilde köşeyi dönmeyi sağlar ama bu gidişle dönecek köşe de bulamayacağız, istediğiniz kadar "KKTC sonsuza dek" diye bağırın bu yaptıklarınız KKTC'ye elveda demenin ötesinde, adanın kuzeyinin geri dönüşü olmayacak bir şekilde mahvolması demektir..

(Mete Hatay)







Üretim yetersizliği nedeniyle günde 1 saat olan kesintiler 2 saate çıkarıldı. Son 15 günde hamaset yaparak, böbürlene böbürlene enerji sorununu hallettik deyenler sindi kaldı. Üretim yapılamıyor, hastalar evlerde 45 derecelik sıcağa mahkum, esnaf iş yapamıyor, kısacası hayat durdu. Sadece 10 günlük yakıt için bu halkın sırtına ilave 3 milyon dolarlık yük bindiren yüce idarecilerimize bir soru. Sizin TIPC sevdanızdan önce bu ülkeye düzenli olarak yakıt geliyordu ve fiyatı da uygun idi. Peki yakıt bulamadığınızı iddia ettiğiniz bu günlerde, üstelik de vatandaşa milyonlarca dolar ek yük bindirmeden niye bu firmadan yine yakıt almıyorsunuz?. Tabi ki cevap verme zahmetine bile katlanmazsınız çünkü siz yüce KKTC'nin, yüce idarecilerisiniz. Çünkü balığı ile ünlü bu topraklarda ne isterseniz yapınız balıkların yine sizi seçeceğini iyi biliyorsunuz. Aslında tek dileğim bu yaptıklarınızın beş beterini yapmanızdır ve bu topraklarda yaşayanlar bunların beş beterine layıktır.

(Ufuk Çağa)





Memleketi bu hale getirenler utansın.. Saatlerdir elektrik yok sıcaktan daha önemli sorunları olanlarda var.. Bebeğimiz oksijen cihazına bağlı uyuyor ve saatlerdir uyanık kalmak zorunda!!

(Emine Tankı)





Parayı günü gününe talep ediyorsan ve alıyorsan , hizmeti de günü gününe verecen.... Şimdi vatandaş ödeyemediğin de hem kesiyorsunuz hem de açma ücreti alıyorsunuz .... Şimdi topladığımız paranın , veremediğiniz hizmetin ve verdiğiniz zarar ziyanın bedelini siz halka ödeyecekmisiniz..... Kabahat sizde değil ama kabahat çıkar ve menfaat için sizi oraya seçenlerde , aynı kişileri her seferinde seçerek bu memleket için bir şey olmadığını sadece biz mi görüyoruz ... Yazıklar olsun .....

(Tamer Karakaşlı)





Yani birileri çıkıp da bu hükumet edenlere bir şey demeyecek mi. Bu düzen çığırından çıktı. Elle tutulur birşeyimiz kalmadı. Seçim zamanı o partilerin (UBP-DP-YDP) peşinde koşanlar mutlu huzurlu mu.?? Bu hükümete oy verenler geceleri rahat uyuyor mu? Biraz İnsan gibi yaşamayı istemek suç mu yoksa hala vatan millet Sakarya ile uyutmaya devam mı.

(Mehmet Fuat)