Koltuğun Keyfini Çıkarmak Lazım…

Bir seçimi kazanmak Bir makama gelmek ve o makamda Devletin tahsis ettiği koltuğa oturmak her insana nasip olmuyor…

Bu makama bir kez seçilmek, ikinci kez seçileceğiniz anlamına da gelmiyor…

Bir daha kısmet olmayabilir çünkü…

Gün gelir oturmak istersin, birileri oturuyordur, oturacak yer bulamasın, gitmiştir, oturtamazsın…

Onun İçin bu makamlara getirilenlerin, bunu iyi değerlendirip, koltuğu Çok da boş bırakmamaları, boş işlerle uğraşmamaları, iz bırakacak işler için mesai harcamaları lazım….

Kaldı ki o koltuk İçin onca kavga onca emek, para harcanmış ve akla hiç gelmeyecek stratejiler sergilenmişken…

Battı batıyor, Sattı satıyor derken, hep beraber seferber olduk, sattırmadık, kurtardık…

Bundan dolayı bir suç var ve suçlu aranıyorsa biri de benim yalanı yok bunun…

Anladık makamı Halk veriyor, Halk alıyor, ancak…

Halk yapacağını yapmış, daha ne yapsın ki…

Beklenti ne, kovalanan, arzulanan ne…

Koltuğa her bakışınızda boş görmeniz, oraya birinin seçilemediği, boş olduğu, seçim var anlamına gelmez ki…

Seçilmiş biri vardır ancak artık seçilenlerin de seçildiklerine artık inanması gerek…

(Gürsel Uzun)







Heves: Siyaset heveslilerinin çoğunun amacı özgeçmiş öykülerinde "milletvekillliği" ya da "bakanlık" bulunması. Ama bıraktıkları izler o kadar silik ve hatta kirli ki, gün gele hatırlanmıyorlar bile..

(Ahmet Tolgay)



Ne Memleket Ama?!

KIBTEK yönetim kurulu kararı olmaksızın, bakanlar kurulu kararı ile KIBTEK'e yakıt alınamayacağını yazmıştım. KIBTEK'den de sorumlu Bakan Sunat Atun, dünkü meclis birleşiminde; 1 milyon doların üzerinde fazladan bedelle yakıt alımına ilişkin bakanlar kurulu kararı öncesinde kurum yönetim kurulunun bu yönde kararı olduğunu söylemiş!

Kurum yönetim kurulunun toplanma ve karar alma şekli Elektrik İnkişaf Yasası ile düzenlenmiştir. Buna göre 7 kişilik yönetim kurulunun en az 5 üyesinin bir araya gelerek toplantı nisabını sağlaması ve 4 üyesinin karar lehinde oy kullanması ile karar alabilir. Yasa bu konuda nettir.

Kurum yönetim kurulu, yasada belirtildiği şekilde toplantı yaparak karar almamıştır. Dahası, böyle bir karar dahi yoktur! Kanunsuz işler yapmaya çok meraklı kurum yönetim kurulu başkanı, bire bir görüşme ve hileli yöntemlerle bazı üyelerden karar için imza almış olsa da kandırıldıklarını anlayan bazı üyeler imzalarını geri çekmiştir.

Daha da ilginci, bakanlar kurulu da yakıt alımıyla ilgili kararı, toplanarak ve ilgili dökümanları inceleyerek almamıştır.

Aslında her iki "karar" da hukuken yok hükmündedir!

Devletin denetimle görevli kurumları göreve!

(Tuluy Kalyoncu)





Ağıllar, Ardahan, Mersinlik köyleri arasındaki yangından geriye kalanlar! Maalesef içimiz yandı ve gidip şimdiki halini görünce daha da kahroluyoruz! Yemyeşil dağlarımız Karadağ oldu! Bu kaçıncı? Her yıl ormanlık arazilerimizin yok oluşunu mu göreceğiz. Yıllar önce Geçitköy bölgesinden başlayarak, Alevkayasına kadar ormanlarımızın yandığını gördük, birkaç yıl önce Tepebaşı ve Kalkanlı köylerimizin arasındaki ormanlarımızın kül olduğunu gördük! Sağdaki soldaki küçük yangınları saymıyorum bile. Ama bu son yangınla adeta savaştık, günlerce aç, susuz, uykusuz mücadele ederken ağladık, öldük öldük dirildik! Neden böyle oldu? Kafaları bir çok düşünce karıştırıyor. Başta bütün siyasiler ve siyasi partiler suçlu! Çünkü hepsi de 46 yılda hükümet oldular! Bütün hükümetler suçlu! Neden mi? 46 yılda bir yangın söndürme uçağı veya bir yangın söndürme helikopteri almadılar. Her sıkıya girdiğimizde Anavatanımız yardıma koşuyor. Son yangında Güney Kıbrıs'tan, İsrail'den de yardım uçakları geldi, BM de yardım etti.

(Hüseyin Çakır)