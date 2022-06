Biraz gerçekçi olmayı başarırsak, fark edeceğiz ki çözüm süreçleri Kıbrıslı Türklerin tek görünür olmayı başardıkları yerdir. Çözüm süreçlerinden veya müzakerelerden kaçmak bizi her zaman daha çok görünmez kılagelmiştir. Özellikle kuruluşunda bile, bir zaman gelip ortadan kalkacağını (federal bir devlete dahil olacağını) beyan eden bizimki gibi de facto devletçikler süreçten kaçtıkları oranda görünmez kılınırlar. Yani tanınma uğrunda bugüne kadar yeteri kadar çalışmadıkları için değil, sırf dünya bizim gibi istinai "anormalı" görmek istemediği için görünmez kılınırlar. Çünkü gördüğü taktirde bir şeyler yapmak zorunda kalabilirler. Bu da büyük oranda hukuksal yaptırım, ambargo, izolasyon vesairedir. Yıllardır Kıbrıslı Türkler ne zaman "ayrı" bir devleti tanıtmaya yönelik hareketlenmişse, bir o kadar daha Uluslararası toplum tarafından görünmez kılındıklarını görürüz. İstediğimiz kadar dağlara büyük büyük bayraklar kazıylım, büyük büyük laflar edelim. Bu hareketler bizi dünya önünde daha da bir görünmez kılar. Uluslararası toplum bizi ancak çözüm süreçleri içerisinde kaale almak için kurgulanmıştır. Ne kadar süreçten uzaklaşırsak, o kadar daha yalnızlaşacak, Türkiye'nin aşırı "sevgi" dolu patriarkal kucağına itilmek zorunda kalacağız.

(Mete Hatay)



Birilerinin size "ahlaksız, şerefsiz, namussuz, soytarı" demesini istemiyorsanız; ahlaksızlık, şerefsizlik, namussuzluk ve soytarılık yapmayacaksınız! Yasaklarla insanların konuşmasını engelleyebilirsiniz ama sizin böyle olduğunuzu düşünmelerini asla. Düşünce bu!! İnsan istemese bile hayat tecrübesi, görgüsü anında düşüce olarak refleksleniyor! Yasaklarla ulaşacağınız tek nokta, insanların size yönelttikleri bu eleştiriler konusunda tereddütleri varsa kesinleştirmek olacaktır!

(Alev Şensoy)



Kolej sınavını geçemeyen sevgili çocuklar, sakın kendinizi kötü hissetmeyin. Hayat sınavlar ve diplomaların çok ötesinde süprizlerle dolu bir yolculuktur. Birinin bugün en büyük başarı olarak gördüğü şey, yarın kimse için hiç bir anlam ifade etmeyebilir. Evet iyi bir eğitim almak çok önemli ama bugünün dünyasında bunun kolej sınavını geçmek dışında daha harika bir sürü yolu var. Bu yol sizin yolunuz ve her birini siz keşfedeceksiniz. Yaz aylarında uzun zamandır düşündüğümüz Neydi Olacağı tiyatro atölyesini çocuklar için başlatmayı düşünüyoruz, özellikle kolej sınavını geçemeyen çocuklara katılım konusunda öncelik vereceğiz. Sizden ricam çocuklar, gelin bu sınava hazırlanırken yaşadıklarınızı bize anlatın birlikte hep birlikte bunun hikayesinden bir kısa film yapalım… Unutmayın kim ne söylerse söylesin siz çok değerlisiniz, büyükleriniz hayatın içinde her gün kendi geçemedikleri sınavlarına baksınlar, siz yüzünüzden gülümsemeyi eksik etmeyin…

(Mehmet Ekin Vaiz)



MEDYA GERÇEKLERİMİZ: Bugünün medyasının trajikomik gerçeği şu ki, "özgürlük" adına ortaya atılan gazetecilerimizin çoğu özgürlüklerini sponsorlarına ve sözde danışmanlığını yaptıkları medya dışındaki patronlarına teslim etmişlerdir... Sponsorlarının ve patronlarının çizdiği sınırların santim dışına çıkamazlar. Bazılarının para adına patronlarla yaptıkları pazarlıkların sesli kayıtları aha internette dolaşır.. 9 köyden kovulmak pahasına olsa da, gerçekleri seslendirmekten çekinmeyelim..

(Ahmet Tolgay)