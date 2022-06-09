Milli parayı güçlendirmeyi amaçlayan, TL kullanımını artırmayı planlayan yetkililer!!! patlayan döviz karşısında bunları nasıl başaracak bir açıklama yapacaklar mı acaba yoksa vatan millet bayrak demeye devam?

(Hamit Sakallı)



Ne düşünürmüşüm!

Asgari ücretli insanımın artık Aç olduğunu!

Yoksulluk maaşı alan insanımın hayat değil, Dram yaşadığını...

Sömürülürken,kendi insanımızı sömürdüğümüzü...

Çocuklarımıza bırakacağımız vatan olmayacağını, çünkü zaten çocuklarımızın bu topraklarda yaşamayacağını!

İnsanımızın 100 yıldır hep göç yolunda olduğunu...

Bırakıp gitmek kaderleri olduğunu...

Kimsenin insanımızın kaybını,gidişini,

durduramadığını...

Geri döndüremedlğini...

Kalanların tükendiğini...

Birileri nemalanırken,birilerine yaşama hakkı verirken bu güzel Ülke;

Kendi çocuklarına iş,aş vermediğini...

Kıbrıslı Türklerin Lidersiz, hedefsiz, Yurtlarından, geleceklerinden büyük endişe duyduklarını...

Kendi topraklarımızda verdiğimiz mücadeleye kendi yönetenlerimizin bile saygı duymadığını...

Bu ülkeyi Vatan bilen Vatan yapan insanların canlarının, topraktan daha değersiz olduğunu düşünenler olduğunu, düşünüyorum...

Düşünürüm diye,suç mu işliyorum?

Umarım yanılıyorum.

(Eralp Şerifoğlu)



İşin hukuki boyutu dünden bugüne konuşuluyor. Herkesin görüşüne saygı duymak lazım. Bu arada Hukuk, hukukçuların işi.

Yasama Yürütme ve Yargı…

Kuvvetler ayrılığı… Buna saygımız sonsuz!

Hukuki ve vicdani Meseleler…

İnsanlık Ayrılığı… Herkesin buna da saygı duyması lazım.

İnsanlar hiç tanımadıkları kişiler hakkında atıp tutmamalıdır;

1. UBP’nin siyasi ve torpilli ataması mı gerçekten ?

Belki de bugüne kadar UBP’nin yaptığı en liyakatlı atamalarından biri. 30 yıla yakın mesleki kariyeri boyunca Türkiye’nin en önde gelen TV Kanallarında sayısız üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuş, mesleğinin zirvesindeyken ısrarla Kıbrıs’a çağrılmış bir insan. İlk 2 yıl bu görevi kabul etmemiş, daha sonra ısrarın devam etmesi üzerine ülkesine hizmete dönmüş bir insan.

2. O bir eğitimci.

Ülkenin en önde gelen üniversitelerinde, geleceğin televizyoncularını yetiştiren bir eğitimci.

3. O bir anne…

Çok genç yaşta, Türkiye’nin en önde gelen televizyoncularından biri olan eşini kaybetmiş, hep çalışmış, tek başına ayakta kalmayı başarmış, bir evlat büyütmüş, okutmuş, yetiştirmiş ve onu Avrupa’da en önemli finans kuruluşlarında çalışır duruma getirmiş bir anne.

4. O bir kardeş.

Daha 10 gün önce erkek kardeşini toprağa vermiş bir kardeş.

5. O bir arkadaş.

Sadece belirli siyasi bir kesimden değil, ülkenin tüm siyasi kesimlerinden dostları olan, onlarla yan yana yürümekten bir an olsun dahi imtina etmeyen bir arkadaş.

O yüzden hukuki atışlarda bulunmak serbest. Ama herkes bu kadının insanlığı ve mesleği ile ilgili konuşurken ağzından çıkanlara dikkat etsin.

Yiğidi öldür… Hakkını ver!

(Özdemir Tokel)



Belki ülkede hiçbirşey tamam değil!

Belki yapılan hiç birşey doğru değil! Belki ülke tamamen tepeden tırnağa bozuk!

Ancak durum böyle diyede işlenen bir suç cezalandırılınca isyan etmek neyin kafası!

(Evrim Kamalı)

