Sinik ve karamsar özne, genellikle “zalimlerin” gücünü de kendi güçsüzlüğünü de abartır. Abarttığı oranda da teslimiyetçiliğe kılıf hazırlar. “Hiçbir şey olmaz,” “bittik artık,” “kaçma zamanı” gibi önermelerle adeta kendi kendini gerçekleştiren kehanetlere yol açar.

(Mete Hatay)



Kontrolsüz bir şekilde, bulduğunuz her köşeye inşaat yaparken sizleri uyardığımızda. “Biz sattık, dünya konut piyasalarına girdik hepsini sattık sizene” derdiniz. Birkaç da gazete ve gazeteci satın alıp bunları söylettiniz. Şimdi de “40.000 konut fazlası var o nedenle bu yasayı geçireceğiz” diyorsunuz. Öncelikle 6 aylığına çıkaracağınız bu yasa ile bu boş konutları satamayacaksınız. Üzerinde yüzlerce yabancının koçanına sahip olan bazı avukatların üzerindeki konutları aklayacaksınız. Dün bazı yasalarla ilgili olay çıkaran ve taktir toplayan muhalefet, bu yasa ile ilgili sessiz kaldınız. Sakın 3-5 sene sonra bu yasayı UBP geçirdi bizim suçumuz yok demeyin. Nasıldı o laf “adalet mülkün temelidir” yoksa “mülk adaletin temelidir”??!!

(Merter Refikoğlu)





Temel aritmetik sorusu: 100 bin TL'yi aşmayan "usülsüz ek mesailer" için 500 dava açılmışsa Kıb-Tek ihalelerinde yaşandığı bilinen usülsüzlükler, usülsüz işe alma ve hayat boyu maaşa bağlama için kaç bin dava açılması gerekir?

(Hasan Erçakıca)





200 gramlık bir somun ekmeğin alışı altı lira otuz kuruş, satışı ise yedi lira olacak. Ama lütfen yanlış anlamayın. Bu bir zam değil! Bu hükümetimizin bize; “siz ekmek değil pasta yemeye layıksınız…” deme şekli. Hep bizi düşünüyorlar

(Ayşe Akınlı)





Yıl 2011'di Kurtuluş Lisesi son sınıftım.. En büyük hayalim olan Atatürk Öğretmen Akademisi sınavını geçip öğretmen olmaktı, ancak son senemde devlet büyüklerimiz sınavın yapılmaması kararı aldı.

Merak etme Güzelyurt'a hastane yapılacak sağlıkçı ol kendini kurtar dediler. Gururla hemşire oldum, batı bölgesine Güzelyurtluma Lefkelime hizmet verebilmek, hayatta en önemli şey olan sağlık için bölgelime adanmak, hedefim olarak kalalı 12 sene oldu.

Şimdi elbette yine canı gönülden bu savaşın içerisindeyim ancak buruğum..

İyi ki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi bünyesindeyim, çıkmayacağım da kendi sağlığım el verdikçe. Devlete girip 13. Maaş istemiyorum.

Ancak son sözüm koca bir yazık. Güzelyurt’ta sadece seçim heyecanı yaşanır, geriye kalan 11 ay hüzün.. umutsuzluk.. batı sporuna da nasıl yansıdığı aşikar.. esnafa nasıl yansıdığı aşikar.. olsun iyi ki Omorfoluyuz, Lefkeliyiz ancak Yazık...

(Berkem Korbay)





6 ay önce asgari ücret net 4324 Türk Lirası iken ekmek 2.5 TL idi ve dar gelirli asgari ücretle 1729 ekmek alabiliyordu. Şimdi asgari ücret net 6090 TL ekmek 7 Türk Lirası ve dar gelirli asgari ücretle 870 ekmek alabiliyor. Yani 6 ayda dar gelirlinin masasından aylık 859 ekmek eksilmiş. Bu ülkenin nasıl yönetildiği ile ilgili olarak başka yoruma gerek var mı?

(Göktürk Ötüken)

