Emeklilik yaşı tartışılıyor.. 65 tamam diğer ülkelerde de aşağı yukarı 64 ve birkaç ay.. Ama oradaki yaşam şartları, maaşlar, sosyal imkanlar.. Tüm bunları niye hesaba katmıyorsunuz acaba?!!Burdaki yoksul olanaklarla iyi yaşam koşullarından yoksun şartlarla siz neyi kimi, kimle kıyaslıyorsunuz..!

(Bala Kayadelen)





Taçoy; "Emeklilik yaşı 65 olacakmış, emekliden vergi alınacakmış, şu anda böyle bir şey yok. Bence olmalı..."

Vatandaş; "Milletvekili maaşları asgari ücret seviyesine indirilecek miş, milletvekilliğinden emekli olmak kaldırılacakmış, şu anda böyle bir şey yok. Ama olmalı..."

(Göktürk Ötüken)





Fransa’nın Kıbrıs Büyükelçisini dinliyorum, Kıbrıs' "ara" yerinde!

Demokrasiyi anlatıyor...

Özgürlükleri...

“Fikirlerin ve zihinlerin mayın tarlası temizlenmelidir” diyor...

Adanın kuzeyinde tek BÜYÜKELÇİ var ya!

Nelerle uğraştığı aklıma geliyor...

“Cumhurbaşkanlığı Seçimi”ne müdahale için milletvekillerini topluyor!

Hükümet kuruyor!

Hükümet bozuyor!

Bakan seçiyor, bakan deviriyor!

Din İşleri Dairesi’ne müdür getiriyor, Dış Basın Birliği’nden başkan götürüyor.

“Fikirlerin ve zihinlerin mayın tarlası temizlenmelidir” sözlerini dinlerken, fikirlerin ve zihinlerin tarlasına mayın döşeyenler geliyor gözümün önüne…

(Cenk Mutluyakalı)





HP milletvekilleri Jale Refik-Rogers ve Ayşegül Baybars uzun bir değerlendirme sürecinin ardından kararını vermiş görünüyor.

İki Vekil, Kudret Özersay‘ın aksine, milletvekilliğinden istifa etmeme kararı aldı.

Peki şimdi ne olacak?

Özersay “çizmemi giydim, siyaseti bırakmıyorum, partimin başındayım” derken, bugüne kadar, hiyerarşik bir liyakat gibi gözlemlenen ilişkilerle genel başkandan farklı görüş belirtmeyen vekiller, PM kararına karşın istifa etmeyince, partinin ve Özersay’ın buna tavrı ne olacak?

Edindiğim bilgi; hem Rogers hem de Baybars’ın partileriyle olan bağlarını kesmek istemedikleri yönünde. Ancak; bir anlamda liderlerine ilk kez bayrak açan vekiller için bu nasıl mümkün olacak ya da mümkün olabilecek mi?

Zaman gösterecek…

(Nazar Erişkin)



Gitti gider: Dün UBP'den Hasan Taçoy'u dinledim. Kudret Ösersay olayı konusunda "Bu istifa kabul edilmeli" dedi. Bir CTP milletvekiliyle konuştum. "Onun iradesine saygı gösterilmeli" dedi... İşte UBP ile CTP'nin istifa konusundaki vizyonları... Sözün özü, Pazartesi günü beklenen Cumhuriyet Meclisi oylamasında bir CTP'li Abbas Sınay, ya da bir UBP'li Hüseyin Özgürgün versiyonunu hiç kimse beklemesin... Gitti gider siyasetteki o kendine özgü tavırlarıyla Kudret Özersay... Cumhuriyet Meclisi sine-i milletin dışında bir mekân mı kardeşim?.

(Ahmet Tolgay)



