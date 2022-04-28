Çok samimi bir sorum var. (Daha önce de defalarca sordum, cevabını da biliyorum ama yine de sorayım) Meclisteki ve meclis dışındaki tüm siyasi partilerimizin ve milletvekillerimizin Gezi davası ile ilgili düşünceleri nedir? Düşüncelerini belirtmeyenlerin belirtmeme nedeni nedir? İnsanlar mimarlık, avukatlık ve şehir planlama ile ilgili çalışmalar yaptıkları için müebbet ve 18 yıl hapis cezası aldılar.

(Merter Refikoğlu)





Dün bütün günümü yiyen olay:

Oğlum Ada Beratlı 2004 yılında, CTH'de doğdu. Yeşilyurt... O zaman, Y.yurt G.yurt ilçesi idi... Doğum Belgesi'ne de Doğumyeri, "Y.Yurt- G.Yurt" diye yazıldı... Ben yazmadım! İçişleri Bakanlığı memurları yazdı... 12 yaşına geliip de Kimlik Kartı alacağımızda, 2016'da ise Lefke İlçesi de vardı ve Y.Yurt bu ilçeye bağlıydı. Kimlik Kartı'na da Doğumyeri olarak, "Y.yurt- Lefke" yazıldı... Ben yazmadım! İçişleri Bakanlığı memurları yazdı... Dün gittik pasaport almak için müracaat ettik. Görevli memurlar, " Doğum Kâğıdı ile Kimlik Kartı birbirini tutmaz" dediler. "Bu Kimlik kartı geçmez!" Ulan! Ben mi yazdım? İkisini de siz yazmadınız mı? Bir gün uğraştık...

(Nazım Beratlı)





Kıb-tek genel müdürü görevden uzaklaştırılmış. Eğer görevden uzaklaştırma varsa; yolsuzluk, usulsüzlük, görevi kötüye kullanma var demektir ve böyle durumlarda görevden uzaklaştırılan yanlız değildir. Mali polis bu görevden uzaklaştırmayı ihbar olarak kabul etmeli ve kurumda inceleme başlatarak Kıb-tek'i zarara sokanların mal varlıklarına el koymalı ve olayı yargıya taşımalıdır...

(Göktürk Ötüken)





Yurt hakkımız alınmış elimizden, dünya yüzümüze kapatılmış, insanlar sindirilmiş, gelecek belirsizliği büyümüş. Tam bir kuşatılmışlık ve mahrumiyet altında yaşıyoruz. Minnet etmezseniz eğer ilerleme şansınız yok. Yargıya da gelecek sıra böyle giderse… Basın, söz, ifade özgürlüğüne karşı kışkırtma, sindirme, susturma operasyonları zaten başladı. Demokrasi çökertildi, nüfus değiştirildi, kimliğe ve kültüre saldırıldı. Endişeliyiz, güvenmiyoruz kimselere, gelecekten kaygılıyız ve isyandayız. Bunların sebebi başkalarının dayattığı hayatı yaşamak zorunda oluşumuz değilse ne?

(Cenk Mutluyakalı)





KKTC'de 55 bin sosyal sigortalı, 43 bin emekli var. Yani 5 çalışana 3 emekli. Dünyada yaşayan emeklilik/sigorta sistemlerinde 4-5 çalışana 1 emekli düşer. KKTC'de bu rakamlar bir yıl daha devam ederse tümden batık sigorta sistemine devlet katkısı ödenemeyecek hale gelecek.

(Emirali Tatlıdil)





KIB- TEK Müdürü Gürcan Erdoğan’ın görevden alındığına dair bir bilgi yok, kendisinin de bilgisi yok.

Ama alınacak belli ki…

Ha…

Başbakan baktı gördü da görevden alamıyor, KIBTEK Yönetim kurulunu alır görevden.

Olmadı, istifa eder, başka bir süreç başlar…

Alıştık…

1 gündür kriz yoktu…

(Hüseyin Ekmekçi)



