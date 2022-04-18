Son dönemlerin popüler lafı, "Elimizi hep birlikte taşın altına sokacağız" bu günlerde yine birilerinin ağzından düşmüyor. Maaşı aylık 5 bin olan SSK emeklisine, haftada 6 gün 10 saat çalışıp asgari ücret alan kasiyere, tezgahtara, çobana, pazarlamacıya ve binlerce insana bu öneriyi yapanlar avantalar hariç 50 bin lira kazananlar. Aslında kısaca "siz çalışarak daha da fakirleşirken biz keyfimize bakacağız" diyorlar.

"Elimizi taşın altına sokacağız" diyenler eğer samimiyseler bir öneri. Benzer uygulama Arjantin'de yapıldı, gelin 6 aylığına maaş almayacağınızı açıklayınız, zaten hiçbirinizin ihtiyacı da yok. Hade bir gayret siz bunu olsun yapınız. Yoksa 50 bin alanla 6 bin alanın elini taşın altına sokması hiç de adil olmaz. Fedakarlık en üstten başlamalı ve ihtiyaç duyulması halinde asgari ücretliye sıra gelmeli. Şimdiye kadar hiçbir fedakarlık yapmadınız, hiç olmazsa şimdi yapınız.

(Ufuk Çağa)



Başbakan memlekete döner dönmez, “Sunat Atun çözemedi, ben çözdüm” demek için olacak ki, Alel acele El- Sen ile, her türlü adabı ayaklar altına alan bir anlaşmaya imza attı.

El- Sen, Kıb- Tek yönetimi bu anlaşmayı imzalasa, yeterdi.

Nedir ne değildir derken, İçişleri Bakanı ortaya çıktı.

Anlaşmayı yerden yere vurdu, sanırım başbakanın imza attığını unuttu.

Sendikacılara “zorba”, eylemlere de “zorbalık” dedi, sonuna kadar bunun karşısında duracağını söyledi. Oysa Başbakan imzası ile herşeyi aklamıştı..

Naparlar ama?

Başbakan Maliye Bakanını, Maliye Bakanı Başbakanı, İçişleri Bakanı her ikisini de…

Yerden yere vurur.

Akıl gitti, memleket battı.

Herkes tribünlerde gol sevinci yapıyor. Bu hengamede ne koparırsa kardır…

Dur bakalım ne olacak?

(Hüseyin Ekmekçi)



Turizm tüm dünyada uzun süre kapanmanın ardından hızlı başladı. Tüm ülkeler daha fazla turist almanın yollarını ararken biz kapılarımıza kadar gelen turistleri bitmek bilmeyen kuyruk ve prosüdürlerle geri çeviriyoruz. Gezilecek ve kalınacak yerleri kendileri bulup, bizleri seçen insanlara kuyruklarda işkence çektiriyoruz. Geçişlerde yaşanan birikime çare üretmiyoruz. Görevli ve kabin sayısını inatla artırmıyoruz. Ama lafazanlık ve show yapmakta da üstümüze yok. Farkındalık günü düzenleyen Turizm Bakanlığı hariç herkes bunun farkındayken millete akıl vermeye çalışmaları da işin cabası!

(Okan Dağlı)



Aynı gemi teranesinden valla baydım artik!!Yok arkadaş aynı gemide falan degilim .ne torpilliyim..ne istisnai bir şeyler aldım yaptım bu güne kadar ne sırtımı birine dayadım ne hakkım olmayan bir şeye sahip oldum..!!Haksız bir şeyleri de onaylamadım.. Full haksızlığa uğradım o apayrı..Kimse kusura bakmasın aynı gemide falan değiliz!!!

(Bala Kayadelen)



Türkiye ile imzalanan Mali Protokolde bakanların Şöför veya Berberlerini Yurt dışı heyetlerine koruma polisi olarak yazdırabilecekleri de var. Sn. Atunun yaptığı bunun ilk uygulamasıdır. Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız...

(Göktürk Ötüken)

