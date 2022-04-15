

İki Toplumlu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi liderlerin katılımıyla kadınların barış süreçlerine katılımlarını güçlendirmeyi hedefleyen eylem planının lansmanını yaptı. Gerçekten barış süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin yer almasına dair siyasi bir irade bu dönemde ortaya çıkar mı? Ben sanmıyorum. Fakat yine de bu planın hazırlanması ve duyurulmasına giden süreçte not edilmesi ve gözden kaçırılmaması gereken şeyler olduğuna inanıyorum.

Eylem planı hazırlanırken alanda yıllardır iş yapan sivil toplum örgütleri süreçten dışlandı, bu bir yana eylem planı lansmanına bile katkı sunmayı istediklerini belirtmelerine rağmen davet edilmediler. Eylem planı kadınların barış süreçlerine tam, eşit ve anlamlı temsilinin nasıl sağlanacağı, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin süreçte sağlanmasını ve sivil toplumla nasıl ilişki kurulacağını ele alıyormuş!

Şöyle diyelim:

1- Toplumsal cinsiyet dediğiniz mefhum sadece kadınlardan oluşmuyor. Kadınları barış süreçlerinde aralara serpiştirmeye çalışınca da kusura bakmayın hiçbir şey değişmiyor.

2- Sivil toplumun katılımını ele alan bir planda başından toplumsal cinsiyet ve insan hakları alanında çalışan sivil toplumun dışlanması aslında niyeti ortaya koyuyor.

3- Eşit ve tam katılım bilgiye erişimi ve şeffaflığı gerektirir. Alanda emek veren kimsenin doğru düzgün göremediği, katkıda bile bulunamadığı böyle bir planın hedefi nasıl "eşit ve tam katılım" olabilir?

(Fezile Osum)



Güzel ya da yakışıklı olmak zorunda değilsin.

Erken yatıp, erken kalkmak zorunda değilsin. İnsanların hoşuna gitmek zorunda da değilsin. Aman başkaları kırılmasın diye, kendinden ödün vermek zorunda hiç değilsin. Sana dar gelen kalıplara sığmak zorunda da değilsin. Olana bitene eyvallah demek zorunda da değilsin.

Başkalarının kurallarına uyacaksın diye bir kural yok.

Aklına yatmayanı sindirmek zorunda hiç değilsin. Mutlu etmek için mutsuz olmak asla. Güldürmek için ağlamak zorunda değilsin. Ama gönlü güzel olmak zorundasın. Sevilmek için sevmek zorundasın. Almak için vermek zorundasın. En önemlisi, insan olmak zorundasın... !

(Yusuf Tandoğan)



'Çocuklarımla daha iyi anlaşabilmek için kendimi revize ediyorum' dedi lisans ve lisansüstü öğrenim gören 2 oğul babası danışanım. Ne de güzel dedi.

Doğru-yanlış diye kavramlara takılmaktan çok zamanın getirdikleriyle barışçıl çözüme odaklanmak etkin iletişim için çok değerli

(Öztül Özerdem)



14 Nisan, 14. gün. İddiaya göre ödendik!

Muhtemelen gıcıklık olsun diye grev yaparık!

Bu belediyede tek sorun maaşlardır zannedersiniz?

Değil!

(Onursal Akdeniz)



Vay anasını satayım ben bu dünyanın.

ABD Baskanı Biden Ukrayna'ya 800 milyon Dolar silah ve savunma yardımı yapacağını açıkladı.

Yanı size silah vereceğim siz savaşmaya devam edin diyor.

Ne hovarda bu Amerika be. Dünyada açlıktan ölen savaşlarda yok olan milyonlarca çocuk kırılırken 800 milyon dolar silah yardımı.

(Hüseyin Cumaoğlu)

