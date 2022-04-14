Başbakan'ı Türkiye'de Vali Yardımcısı'nın karşılaması "geleneksel" ezberlerimize ters geliyor.

Oysa asıl tuhaflık Türkiye'den gelen Başkan Yardımcısı'nı Ercan Havaalanı'nda Başbakan'ın ve Bakanlar ve komutanların karşılamak zorunda kalmasıdır.

Bu insanlar "karşılama, uğurlama" için seçilmediler aslında!

"Tören Paşalığı" geri kalmışlık göstergesi!

Velhasıl!

"Eşitlik" de yok ortada "mütekabiliyet" de!

TC Lefkoşa Büyükelçisi, senin Başbakan Yardımcı'nın da Bakanının da bir adım önünde duruyor. 50 SEÇİLMİŞ vekil, Türkiye'den 3 ATANMIŞIN ardına bekliyor.

"KKTC Ankara Büyükelçisi"nin protokoldeki yerini arayınız, bulabilirseniz, sesleniniz lütfen!

'Kıbrıs' meselesini görüşürken kendilerini "dev aynasında" görenler ve "siyasi eşitliği" adeta bir uzlaşmazlık unsuru gibi kullananlar, iş Türkiye'yle ilişkilere gelince eziliyor, büzülüyor.

Manzara bu!

Vali yardımcısının yardımcısına az kaldı!

(Cenk Mutluyakalı)



Kıbrıs’ı küçük çocuk gibi düşünün annesinin babasının eline bakan küçük bir çocuk bu çocuk. Ne zaman büyüyüp üretip kendi kendine yetebildiğini öğrenecek. Kıbrısımızın potansiyeli çok büyük aslında neden bir Dubai gibi olamıyoruz denizimiz havamız cennet gibi bir adamız var. Yatırımcı çekemiyoruz, bin bir türlü ambargodan esas olan tembel bir toplum oluşumuz ve hazıra alıştırılmamızdır. Adamızın çoğu memur zaten o kadar casino var bu casinoların vergisi ödenekleri nere gidiyor. Küçümsenecek meblağlalar değil bunlar herşeye rağmen üretim üretim diyorum üretmeyen bir ülke yok olmaya mahkumdur

(Tan Saraç)



Birçok şeyi görmeden istiyor veya reddediyoruz. Nedir ama bu Belediye reformu? Sadece belediyelerin birleştirilmesi mi? Var mı başka öneriler hükümetten? Niye kamuoyuyla paylaşılmıyor? Belediye reformlarının yapılmasının prensip anlaşması taa 2006'ya kadar gider. Ferdi Sabit Soyer'in ve Erdoğan'ın imzaladığı protokolun içeriğinde var. AB ve Dünya BAnkası önerileri de bu doğrultuda. O günden bu yana ne gibi hazırlıklar yapıldı. Tarafların görüşleri bu konuda nedir? Sadece "olması lazım" demekle olmuyor, "istemezuk" demekle de olmuyor. Mevcut durum ortada. Hemen hemen tüm belediyeler dökülüyor. Demek ki birşeyler yapılması lazım. Ama ne? Partilerimizin önerileri ne? Aşırı şişirilmiş personel sayısı nasıl azalır? Veya bütçe içerisindeki yeri sağlıklı bir yüzdelikte nasıl tutulur? Belediye gelirleri nasıl artırılır? Altyapı için kaynak? Hizmetlerin artırılması (kreş, okul, güvenlik, toplu ulaşım vesaire), Belediye master planları. Reform paketinde bunlar olacak mı? Yoksa sadece belediyeler birleştirilecek. "Fazlalık personel" devlete transfer edilip memur yapılacak; Bölge belediyeleri birleştikten sonra ve Türkiye sözde "tatmin" edildikten sonra eminim bir süre sonra her belediyenin bölge müdürlükleri ihtiyacı çıkacak (uydurulacak), her müdürün sekreteri odacısı ihtiyacı gündeme gelecek ve yavaş yavaş devlete transfer edilip memur yapılan personelin yerine yine yenileri bu pozisyonlar için alınacak. UBP de bir taşta üç kuş vurmuş olacak. Hem birçok kişiyi memur yapacak, Türkiye'yi göstermelik bu hareketle mutlu edecek. Ardından birleştirilmiş belediyeleri tekrar dolduracak. Taze taze. İşte bütün bunların yaşanmaması için ne gibi tedbirler alınacak. Esas onları öğrenmek istiyorum...

(Mete Hatay)



Üreticiyi korursanız tüketici zaten korunacak...halkın eti ,sütü, narenciyeyi ucuza alabilmesi için üreticiyi korumanız gerekir.. Girdileri düşürmeniz gerekir üreticinin kar marjı bellidir.. Sizler üretim maliyetlerini düşürürseniz, halkta daha ucuz ürün tüketir.. Bunu nasıl yapabileceğnizi da siz bulacaksınız siz bunları yapmak için ordasınız!!

Yapamazsanız şapkanızı önünüze koyup biz yapamadık yapabilen gelsin yapsın kazanan halk olsun deyip bulunduğunuz makamdan ayrılacaksınız..

Emin olun bunu yaparsanız daha çok saygı ve sevgi görürsünüz

(Ahmet Arıtaş)



