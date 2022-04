Belediye reformları gerek AB gerekse Dünya Bankası gibi birçok kurum tarafından yıllardır gündeme getirilmekte ve önerilmektedir. TC de bu yönde taleplerini yüksek sesle birçok defa dile getirmiştir. Taaaa Ferdi Sabit Soyer'in Başbakanlığı döneminden Belediyelerin merkezileştirilmesi ve personel giderlerinin belli bir tarihe kadar belli bir yüzdeliğin altında çekilmesiyle ilgili kararlar alınmıştı. UBP ise bence bu konuyu Belediye Meclisleri üzerinden tartışmaya açmadan, bazı teşvikleri gündeme getirmeden sanki bu kararlar hükmü garaguşi yapılacakmış gibi görüntüler çizerek hem muhalefeti dürtmekte, hem de halkı isyana teşvik ederek yapılması mümkün reformları da kuş ederek uygulanamaz hale veya anlamsız bir hale dönüştürmeye çalışmaktadır. Diğer konularda da her zaman yaptıkları gibi.

(Mete Hatay)







Yurt dışı temsilci atama işinin cılkı çıktı. Ülkenin ihtiyacına göre değil, partilinin beklentisine göre şekillendi.

(Hüseyin Ekmekçi)





İşte KKTC'nin dış temsilcilikleri;

Ankara, İstanbul, Mersin, İzmir, Gazianep, Antalya, Trabzon, Bürüksel, Washıngton, New York, Londra, Cenevre, Roma, Bakü, Abu Dhabi, İslamabad, Doha, Muskat, Kuveyt, Manama, Bişkek, Stokholm, Berlin, Budapeşte, Strazburg, Helsinki...

Her birine 5000 Euro maaş ve ev kirası. Toplam kişi başı 10.000 Euro..yani 165.000 TL.. 26 temsilciliğin genel tutarı aylık 4.290.000 Türk Lirası. KKTC halkına hayırlı uğurlu olsun. Afiyet Olsun, Hazmınız Bol Olsun

(Orhun Karagözlü)





Ada yarısında hiçbir süreç ölçülerek, planlanarak katılımcı ve şeffaf bir yapıyla ve bilgiyle, izlemeyle, adım adım ve bilimsel akılla, iradeyle ve saygıyla gerçekleşmeyecek mi? Kaos mu yazıldı alınlarımıza.

(Cenk Mutluyakalı)



Belediyeler reformundaki belediye sayısının azaltılmasından bu halkın ne kazanacağını, ya da tam tersine bu reform hayata geçerse vatandaşın ne kaybedeceğini herhangi birimizin anladığını sanmıyorum.

Belediyelerin, yapısal ve mali dönüşüme ihtiyaç duydukları bir vakadır. Ne var ki; ülkedki tüm ihtiyaç duyulan reformlar gibi, bir reform daha gasaba usülü politikalara kurban edilmek üzeredir.

Reformların hayat bulmasını sağlayan iradenin temel gücü inat değil inançtır !!! İnanç, reform’un mütemmim cüzü’dür.

Reformu yapan, yaptığı reforma inanmıyorsa inatla bunu geçiremez keza reforma karşı duran, duruşunu inançla değil inatla yapıyorsa onun da geri kalır tarafı yoktur.

Vatandaşın arzusu açıktır, nettir. O da iyi hizmettir. O yüzden bu süreç de baddos olup diğer tüm ihtiyaç duyulan reformların önünü kapatacak kara bir tecrübeye dönüşmeden herkes kendine gelmelidir.

Ne pahasına olursa olsun bu reform geçecek demek ne kadar doğru değilse, ne pahasına olursa olsun biz bu reformu geçirmeyiz demek de o kadar yanlıştır.

Sadece belediyeler değil, ülkenin topyekün bir çıkmazda olduğunu yeniden hatırlatmakta fayda vardır.

Hülasa; Kör düğüm haline getirilmiş her konuda kaybedilen her saniye, müdahale bekleyen diğer sektörlerin iyileşme fırsatından çalınan hayati bir zamandır.

(Özdemir Tokel)