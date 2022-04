Bankayı kapat personeli memur yap !

ETİ'yi kapat personeli memur yap !

KTHY kapat personeli memur yap !

Her kapatılan KİT personeli memur olunca Devlet şişti. Seçim öncesi alınanları da ilave edersek !!!

Gariptir şimdi bu insanlar hepsi Devlet battı diye eylemde !!!

Bizim anlayışımız bize dokunmadan halletsinler ödesinler....

(Ziya Emir)



Başbakan indirim yapıldı diye açıklama yaptı ancak Kıb-Tek’ten sorumlu bakanımız "indirimin gerçekleşmesi için" diye açıklamada bulundu.

Ben bu açıklamalardan birşey anlamadım anlayan varsa açıklasın.

(Birol Şöför)





Bu arada tarafsızca izlediğim ve aydınlanmak istediğim bir konu var. Basında yeterince aydınlatıcı haber bulup okuyamadım.

Belediyelerin birleşmesine neden karşıdırlar başkanlar ve personeller? Köy belediyelerinin şehirlerle birleştirilmesinin ne gibi zararı olacağını düşünürler ? Bilenler beni aydınlatabilir mi?

Önce sorunun ne olduğunu anlarsam, ona göre kim haklı / kim haksız yorumlarımı yapmak isterim.

(Gürcan Topukcu)



Konuyu belediyelerin azaltılması noktasına indirilmemesi noktasında hükümet dışında sanırım herkes hemfikir. Değil bu hükümetin, şu anki hükümet olasılıklarının hiçbirinin bir belediye bile azaltacak gücü yoktur şu anda. Konu basit. Reformu yap, herşeyi alt alta yaz. Önüne 4 yıl ya da 8 yıl koy. Bu sürede belediye sayısını azaltman mı lazım, artırman mı lazım zaten ortaya çıkacak. Reformun gereklerini her açıdan yerine getirenlerle yürü. Getirmeyenlerin icabına bak. Zaten gereklerini yerine getirmeyen hem çalışan, hem Başkan, hem vatandaş gereğinin yapılmasını isteteyectir. Yeter ki doğru reformu yap. 38 yıldır fuar kavşağına bir çözüm üretemeyen yönetimlerden çok şey istediğimin farkındayım.

(Merter Refikoğlu)



Muratağa, Sandallar ve Atlılarda toplu mezarlar açıldığında kimse savaş suçlusu aramadı. Hatta Türkiye'ye yıllarca ekonomik ve askeri ambargo uygulandı. Kıbrıslı Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yasal sahibi olarak kabul edildiler ve modern Avrupa bir gün onları Kıbrıs'ın tamamını temsilen Avrupa birliğine aldı. Bugün Ukrayna’nın Buça kentinde savaş suçu işlenerek öldürülen sivillerin sorumlusu, Kıbrıs'ta, Bosna'da, Kırım'da, Yemen'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında işlenen savaş suçlarına göz yuman modern batıdır...

(Göktürk Ötüken)





Çadırlarda direniş var, mutfaklarda yangın, kuytularda gözyaşı… Kimileri ölünce giriyor kayıtlara, kimileri yaşarken can derdinde… Yaşamanın dert olduğu bir yar/ı/m ülkem var. Sancıyla doğuyor gün, kahırla batıyor.

(Cenk Mutluyakalı)





Ekonominin tek cümlelik özeti: "Bedava yemek diye birşey yoktur"...

Birileri, bir yerlerde, bir şekilde bedelini öder. Elektrik tarifelerindeki indirimin bedelini sizce kim ödeyecek?

(Kemal Basat)