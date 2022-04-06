Tek millet, tek bayrak, tek vatan diye diye tek domates, tek hıyar, tek bibere düştük. Hayırlı işler…

(Hakan Laçin)



Allah Tüketsin Gâvuru...

Eskiden Kıbrıslıların en büyük ve en saf bedduası Allah tüketsin gâvuruydu...

Ancak nedendir bilmem bu bedduayı hiç tutturamadık gitti...

Aksine sanki de beddua döndü döndü geldi bizi buldu...

Hem azaldık hem zayıfladık hem fakirleştik, sonunda da ceryana çarpıldık...

Şimdi de son tokadı yedik tamamen bittik...

Tabi ki bu Tokat Allahtan değil AKSA’dan ve işbirlikçilerindendir...

Eviniz var amma çadırda Yaşar gibiyiz ne elektriğe dokunabiliriz ne de suya...

Yalnız ister fanoz, ister ay ışığını kullanın ceryana hiç tokunmasanız da AKSA’ya haracınızı ödemekten kurtulamazsanız...

Aslında Bizi çarpan Ceryan değil AKSA’yla işbirlikçileridir...

Ayda 3300 TL öderken 11300 TL ceryan parası istemek adamı çarpmak değil de nedir...

Toplum olarak çarpılmış, çarpık çarpık gidiyoruz...

Ğavura yaptığımız beddualar döndü dolaştı bizi buldu sanki...

Hükümetimizin politikaları çarşıdan Gâvur’u da tüketti, Müslümanı da...

Sadece biz halk olarak kaybetmedik, Devlet de gümrük vergisini, Fonlarını ve KDV’lerini kaybetti...

Nasrettin Haca bile dal İle yetinmişti...

Biz oturduğumuz ağacı kökünden kestik..

Ateşten gömlek giyeceğiz derken ne anlatılmak istediğini ceryana çarpılınca anladık...

Meğer Ateşten Gömlek bizim içinmiş...

Allah ne gâvuru tüketir ne müslümanı amma bu ekonomik tedbirler ve AKSA’yla yapılan antlaşma bizi kesin Tüketir...

(Gürsel Uzun)



Türkiye'den para gelmeyecek olması bence sağlıklı bir gelişme. Ayağımızı yorgana göre uzatmayı öğrenip, sürdürebilir ekonomik bir modele çoktan geçmemiz gerekirdi. Para olmayınca düdük de istenildiği kadar etkili olmayacak!

(Mete Hatay)



AKSA’ya neden gebeyiz??

Öncelikle AKSA konusu herkesi rahatsız eden bir konu… Kimse bu şirketin buradaki varlığını istemiyor… ama AKSA olmadan da bugün aydınlık bir KKTC’nin olup olmayacağı meçhul…öncelikle en önemli sorun AKSA’ya borçların kısa sürede ödenecek olması !!!peki neyle?? Kimden toplanacak bu para??! Tabi ki bunu halk ödeyecek. Bu hesap yapılırken halk düşünülmedi bile. Yıllardır var olan borcu bir anda ödenmesi için alelacele kararlar alındı, varın siz düşünün planın projenin gizli detaylarını….plan kişisel kazanımlar için yapılmaz.. bu halkın suçu yok. Ülkeyi aylardır karanlığa mahkum ederek bazı şeylerin sinyalini verirken karşınızdakileri ne yerine koyuyorsunuz???

Bir takım çıkarlar uğruna birileri heba edilecekse şu an bu işin başındakiler önce hesap vermelidir. Bir anda zengin olanlar ve parasına para ekleyenler bunu zor düşünecektir ve açın halinden anlamayacaktır…

Ramazan ayına denk gelen bu süreçte Oruc tutarken biraz da vicdan yapın. Elinizi Allah’a açarken de samimi olun….bu halk bunu yutsa da yukarıdaki yutmaz…

(Deniz Gürgöze)

