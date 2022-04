Hane halkı da…

Üreten de…

Yatırımcı da…

Ve en sonunda hükümet de bu zammın altından kalkamaz…

Üretim maliyeti yüksek santraller yapısı ile devam edildiği sürece; her gemi 7 milyon dolarlık yakıt getirmeye devam ettiği sürece bu zulüm devam edecek.

Her alanda olduğu gibi, enerji politikası da çöktü. Başımıza…

Tespit tamamsa, yeniden başlayalım… en iyisi için çalışalım.

“Mevzu vatansa, hepimiz ölelim;

Mevzu makamsa, hepiniz ölüm…”

O noktadayız…

Hepimiz ölüyoruz zira…

(Hüseyin Ekmekçi)



Elektrik Faturaları Çıktı. Şikayetler Başladı. İyi de Şikayet Etmeye Ne Kadar Hakkımız Var?!

Yıllardır söylüyoruz; AKSA’dan alınan elektrik yaklaşık 4 dolar cent (60 kuruş) daha pahalı. AKSA’nın ürettiği elektriği KIBTEK üretse, bir yılda 28 milyon dolar daha az para ödenecek! KIBTEK’in mali durumundan bağımsız olarak AKSA’ya zaten fazladan ödenmekte olan yıllık 28 milyon dolar ile 3 yılda AKSA kapasitesine eşdeğer kapasitede santral kurmak mümkün. Buna rağmen, AKSA’nın 3 makine daha getirmesi ve alım garantisi miktarının artırılarak sözleşmenin uzatılması için perde gerisinde pazarlıklar olduğunu duyuyoruz. Evet tüm dünyada enerji maliyetleri artmış durumda. Ancak buna rağmen daha ucuz elektrik mümkün. Yeter ki siz tepkinizi doğru yere yönlendirip AKSA sözleşmesinin sonlandırılması için talebinizi yükseltin. Kesintisiz ve daha ucuz elektrik için gerisi gelecektir.

(Tuluy Kalyoncu)



Kıb-tek konusunda herhangi bir şaka yapacak durumda değiliz. Hükümete ve hükümet partilerine nasıl bir mesaj verilebilir? Gidip kapıları kırsak bunlar inanın memnun da olur. Mağdur görünmeye zaten mahana arıyorlar. Soru şudur önümüzdeki ilk yerel seçimde UBP’ye sıfır çektirebilir misiniz? 28 belediye ise 28’de sıfır. 10 Belediye ise 10’da sıfır… Tarihte eşi benzeri olmayan bir ekonomik yıkıma karşı, eşi benzeri olmayan bir cevap… O zaman herkes, bundan sonraki başbakanlar da iki defa düşünür…

(Mehmet Ekin Vaiz)



Seçip Meclise gönderdiğimizi milletvekillerıne önerimizdir..

1- Bu ay aldığınız maaşın içinden 7000 TL ayırın...

2- Bu parayla bir ay için hem elektrik ödeyin;

3- Aracınıza yakıt koyun. Harçlarını ödeyin, servisini yapın, evraklarını ödeyin...

4- cep telefonlarını ödeyin;

5- marketten hıyarı 30 TL domatesi 35 TL patlıcanı biberi 60 TL’ye, somun ekmeği de 6 TL’ye alın;

6- Et veya tavuk yemeyin;

7- Çocuklarınıza harçlık verip okul masraflarını karşılayın,

8- Su ve20 cep telefonlarını ödeyin;

9- Dışarıdan yemek cağırmayın;

10- Ev kirası da ödemeyin;

11- pikniğe, gezmeye, akraba ziyaretlerine de gitmeyin;

12- Banka veya herhangi biryere taksitiniz olmadığını farzedin;

13- Eğer 7000 TL ile ay sonunu getirirseniz biz de halk olarak hepinizi en az 4 dönem daha meclise göndereceğiz sözünü veriyoruz..

(Metin Delideniz)