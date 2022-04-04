Bir Kısa Miting Değerlendirmesi

Miting alanına gelen çok değişik düşüncede kortejler, çok farklı düşünen insanlar vardı.

Bir kısım insan, insan hakları ve demokrasi adına oradaydı. Bir başka kısım federasyonlu çözümü istiyordu. Bir başkası K.K.T.C nin yaşaması gerektiğini söylüyor ve hâlâ neden tanıtılmadığından yakınıyordu. Pahalılıktan yakınan, akaryakıt ve gaz fiyatlarından şikâyet edenlerde oradaydı. Ailesini geçindirmekte zorlananlarda. Ekonomik durumu nispeten iyi olup da çocuğunun geleceğinden endişe edenler de boy göstermekten kaçınmadı. Çalıştıkları kurumun içinde bulunduğu dar boğazdan siyasileri sorumlu tutanlarda oradaydı.

Bu mozaiği oraya toplayan ortak tek nokta vardı :

MEMNUNİYETSİZLİK

Halk, gelinen noktanın sürdürülebilir olmadığını düşündüğü için oradaydı. Umarım, daha 4 ay önce ki bir seçimden çıkmış hükümet mesajı doğru algılar.

Son olarak bir de sendikalara bir telkinde bulunmak isterim. Konuşmacıların tek tek kürsüye çıkıp halka uzun uzun konuşması istenmiyor. Mesajlarınızı zaten çıktığınız radyo – tv programlarında veriyorsunuz. Kürsüye toplu hâlde çıkıp halkı selamlamanız bu barışçıl miting için yeterli olacaktır.

(Bülent Dizdarlı)



Sadece bir toplantıda, daha önce yine kendilerinin atadığı kişileri görevden alıp 4 tane yeni Müdür ataması yapan Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu hangi yüz ile bu halktan 10-12 ay süre istiyor ki.

Bu arada daha 1 ay öncesine kadar Milletvekili olan ve seçimi kaybeden Sn. Hasan Büyükoğlu'nun da Mecliste, UBP tarafından İdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü olarak atanmasına da yapacak yorum bulamıyorum gerçekten !!!

(Devrim Barçın)



Bir yerden başlamak lazım

Kamu küçülmeli ,gizli işsizlik kalkmalı,ödenmeyen kamu kredileri ve alacakları tahsil edilmeli, usulsüz ihaleler iptal edilip zararlar geri tahsil edilmeli,secim istihdamlari kalkmalı, devlette lüks harcamalar durdurulmalı, elktirik konusu ivedilikle ele alınıp çözülmeli, özel sektör cazip hale getirilmeli, kamuda ek mesai değil rotasyona gidilmeli, vergi reformu yapilmali, azdan az coktan çok ve vergi tahsilatlari kısa vadelerde yapılmalı ki gelir sürekliliği devamı sağlansın, daha da sayabilirim . Bir yerden başlamak lazım

(Emirali Tatlıdil)



Elektriğin, maliyetinin altında satılmasını savunmak kurumu batırmak istemektir.

Bu açığı maliye karşılasın demek ise fakirin olanı zengine verin demektir.

Ucuz elektrik, üretimde verimliliği artırarak , binalarda enerji performansını geliştirerek olur. Bunun için de yatırım şart.

Ucuz elektrik zam yapmayın maliye ödesin diyerek olmaz.

Zamı geri alın değil, yatırım yapın dememiz lazım.

Yatırım yapabilmek için ne gerekiyorsa onu yapın dememiz lazım.

Aksi batak bir kurum ve arkasından özelleştirme getirecek.

(Ercan Hoşkara)



Gerçeği söylemenin en zor olduğu zamanlardayız. Samimiyetin, sahiciliğin kaybolduğu, güler yüzlü ve iyi niyetli riyakarlığın makul karşılandığı, görgüsüzlüğün kanıksandığı ve yalanın en önde koştuğu sefil bir yolculukta… Gerçek, yalnızlaştırıyor maalesef…

(Cenk Mutluyakalı)

