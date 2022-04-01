Duvara toslamaya az kaldı... mı acaba?

Bu memlekette kaç tane başkan var?

Hiç saydınız mı,

Kaç siyasi parti, kaç parti örgütü,

Kaç belediye,

Kaç birlik,

Kaç oda,

Kaç federasyon,

Kaç dernek,

Kaç cemiyet,

Kaç sendika,

Kaç kulüp,

Kaç okul aile birliği,

Ve...

Unuttuklarımı,

Siz saymaya devam edin...

Her birinin bir başkanı var.

Bir sürü da eski başkanı,

Hiç düşündünüz mü?

Bu kadar çok başkan olan ülkede,

Niye işler tamam gitmiyor?

Yoksa,

Eskilerin dediği gibi,

“Nerde çokluk, orada bokluk” mu?

(Ülker Fahri)





“Tek hayalimiz Fenerbahçe futbol takımı ile Kıbrıs’ta bir dostluk maçı yapmak” diyor Başbakan, kendisini Türkiye’den ziyarete gelen başkana…

Öyle “uluslararası turnuva” falan da değil!

‘Dostluk maçı’na da razı, biliyor, olamayacağını!

Bize dayattıkları çıplak gerçeklik budur.

(Cenk Mutluyakalı)



Cuma günkü eylemi destekliyorum. İnsanların bu saçma sapan hükümete duydukları hoşnutsuzluklarını sokakta dile getirmeleri önemli ama hala daha Kıbrıs'ın kuzeyinin detaylı röntgeni çekilmeden gerçekten "ezen ve ezilenler" ortaya dökülmeden, Türkiye ile olan asimetrik ilişkiden kaynaklanan ama onun ötesinde 74'ten beri Kıbrıslının kendisinin de yaratmış olduğu yapısal hastalıklar teşhis edilmeden, yüzleşilmeden kalıcı bir tedavi süreci mümkün değildir. Sağlıklı teşhis konamayınca ancak günlük palyatif tedbirler için belli önermeler, sloganlar seslendirilebilir. Bile bile karanlığa kurşun atma gibi yani...

(Mete Hatay)



Belediyelerde hizmet kalitesini artıracak olan ve her kesimin üzerinde hem fikir olduğu 51/1995 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasası'nı görüşmeden hiç bir kriter olmadan Belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yasaları bir günde bitirip meclisden geçirmek ile "REFORM" yapılmaz.

Sadece sayı azaltmak ile Reform gerçekleştirilmez...

Böyle bir bilinmezlik içinde hangi belediye başkanı ve belde halkı belediyesinin kapanmasını ister ?

(Ahmet Latif)



Tecavüz eden çocuk tecavüz edilen çocuk!!Ne boktan bir ülke haline geldik biz!!!!Okullarda cinsel eğitim şart..Bilincli sağlıklı ruhsal cinsel gelişim için cinsel eğitim şart!!!16yaşında bir çocuk 12 yaşında bir çocuğa tecavüz ediyorsa büyük bir sorunumuz var demektir!!!!!Ülkede sorunsuz tek bir alan yok!!!Ay ya sabır Allahım!!!

(Bala Kayadelen)



Son zamanlarda bir takım kişilerin demokrasimize, kültürümüze ve halkımızın eğitim seviyesine yakışmayacak bir üslupla Cumhurbaşkanımıza hakarete varan sözler sarf ettiklerini gözlemlemekteyiz.

Politikalar eleştirilebilir bu demokratik bir haktır, ancak hakaret bir hak değildir. Hadsizliktir!

Suçtur.

Bu tür seviyesizliklerin yaygınlaşmaması ve bir alışkanlık haline getirilmemesi hepimizin sorumluluğudur.

Kötü söz sahibine aittir.

Üslup kişinin aynasıdır.

(Anıl Kaya)

