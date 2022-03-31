"Normatif tekelcilik" günümüz siyasi yaşamında belli kesimlerin bazı normatif söylemlerin tekelini ellerine geçirmek veya tutmak için gösterdikleri tavrı anlatır. Yani belli normların metalaştırılarak bir kitlenin kontrolünde yoğunlaştırılması ve merkezileştirilmesidir. Örneğin "ezilenleri sadece biz savunabiliriz." "Etik sadece bizim mahallemizde vardır," "yolsuzluğa karşı ancak biz mücadele ederiz" gibi tavırlarla değerleri işgal eden ve hegemonya altına alan bazı kollektifleri anlatır. Aynı değeri başkası savunamaz. Savunulacak değerler bir eşya gibi sahiplenilir ve tekelci bir zihniyetle eleştiri veya herhangi normatif değeri savunmak sadece belli kesimlerin uhtesine kaydırılır. Bu tür tavırlarla zamanla daha içe kapanık tahakkümcü güç merkezleri oluşturulur ve çoklu eleştirel düşünceler ve benzeri normlara sahip daha küçük kitleler ortadan kaldırılır. Bu da normatif muhalefetin zayıflamasına, hantallaşmasına neden olur. Yani birçok normatif değeri uhdesinde toplayan merkezi tekelci muhalefet, bu pozisyonundan dolayı bir çok çelişkiyi de içinde barındırmak zorunda kalır ki en sonunda pasifize olur ve tümden inandırıcılıklarını yitirip sinik ve pesimist bir kollektife dönüşür. Apolitik kitleler büyür ve ortam da benzeri oranda sinikleşir. Artık dönüştürücü olmaktan uzak "normatif" tekeli elinde tutan bu kollektifler, zamanla statüsünü korumaya çalışan içine sığındıkları kaleyi korumaya çalışan utangaç şövalyelere dönüşebilirler. Yani artık başlarken savundukları ve uhtelerine aldıkları "normatif değerleri" değil de kollektifin "varlık meselesi" daha bir önem kazanır. .

(Mete Hatay)





2023 yılında milli hava yollarımız göklerde olacakmışmış. Tamam da bu havayolları göklere çıkacak lambasuyu nerden bulacak. Biz güneş enerjisi ile uçururuz.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Kendini “devlet” diye ilan eden düzen gibi Anayasa da eğreti duruyor.

Anayasa’nın başlangıcı “Bağımsızlık Bildirisini yaşama geçirmek” der örneğin!

Peki o “bildiri” ne buyurur:

“İki eşit halk arasında ortaklığının bir federasyon çatısı altında yeniden kurulmasını…”

Önemli olan Anayasa değil Türkiye’den gelen talimattır.

Gerisi teferruattır!

(Cenk Mutluyakalı)



Sevgili hükumetimiz sanayi işletmelerine elektriğini ucuzlatıp sabit tarife yapmışsınız, peki diğer esnafın suçu nedir ?

(Emirali Tatlıdil)



Yeniboğaziçi ve belediyeye bağlı yerleşim yerleri özelinde düşünüp bir türlü anlam veremiyorum. Zarar eden batmış bir belediye olsa anlarım.18 milyon tl borcu, 40 milyon tl alacağı olan, tanınmamış ülkenin uluslar arası platformda tanınan KKTC de başkent Cittaslow Yeniboğaziçi belediyesi. Dünyayla bütünleşelim tanınalım diye uğraşırken, bağımızımı kesmeye çalışıyorsunuz?

Bünyesinde 5 adet faal futbol kulübünde 500 ü aşkın sporcu genci. Her yıl yurt dışında belediyemizi ve ülkemizi temsil eden

4 folklor ekibi bünyesinde 200 ü aşkın folklorcusu, 4 kadınlar birliği örgütü. Sayıları artmaya devam eden sivil toplum örgütlerinin ayakta durmasına, idamesine sebep bir belediye.

Bünyesinde bulundurduğu KKTC’nin en büyük karavan kampı, belediyenin inşa edip çalıştırdığı en büyük alana sahip , en güzel hizmeti veren plajı ve gazinosu.

Sahil şeridinde dönümlerce arazi içinde hazırlanan yeni projeler.

Yeni araçlarla takviye edilmiş çok güçlü araç parkı ve 100 ü aşkın personeliyle, çok özür dileyerek çekinerek yazıyorum fakat kendisinden daha iyi çalışmayan , maddi olarak da zorda bir belediyeye bağlanmak istenen Yeniboğaziçi belediyesi.

Belediyeler reformuna onay vermekle birlikte çok daha iyi çalışılması gereken , kriterlerinin tekrar gözden geçirilmesi gereken ,aceleye getirilmeden size yapıldığı gibi, dayatmayla değil azami konsensusla hayata geçirilmesi gereken reformu tabi ki destekliyoruz.

(Kemal Köseoğlu)



