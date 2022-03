Öğrendim... Üzüldüm...

Siz De Öğrenin, Siz De Üzülün...

Hiç bilmiyordum yıllarca AKSA’ya Kullanmadığımız Elektrik için 3 Milyon Dolar fazladan ödediğimizi vallahi de billahi de bilmiyordum....

Yani yılda 500 Milyon KWS için 122 Milyon Dolar civarında ödediğimiz AKSA’ya yıllarca 3 Milyon dolar da Havadan Kullanmadığımız Elektrik için bedel ödüyormuşuz...

İlginç Olan tek 1 KWs almazsak bile Aksaya 10 Milyon 5 Yüzbin dolar yaklaşık 160 Milyon TL ödemek zorundayız...

Bu bedeli iyi günde de kötü günde de Pandemi dönemi bile hep ödedik...

Bizden fedakarlık istenirken bizim boğazımız sıkılırken Aksadan hak etmediği faturadan fedakarlık yapması istenmedi...

İnsanlarımız, üşüdü elektriğe elini süremedi, faturasını ödeyemediği için elektriği kesildi, karanlıkta kaldı, sefalete sürüklendi amma AKSA’ya ödenen fazladan 3 Milyon dolardan bir Dolar bile kesilmedi...

Şimdi de şişirilen bu Borçtan Elektriğimiz kesilecek tehditi ile Ne benzinle mazot kaldı, ne suyumuz, ekmeğimiz, ne sıgaramız ne de içkimiz her şeyimize, çocuklarımızın rızkına kadar girdiler...

Allah’ına Yüklemişler... Peki Neden...

Sadece birilerine peşkeş çekmek birilerinin zenginliğine zenginlik katmak için...

Peki Bunu kim yaptı, devamını kim sağladı hatta bir ara yönetim Kurullarına bu fazladan ödenen 3 Milyonun 6 milyon Dolara çıkarılması İçin Bakanlarımızdan biri baskı yaptı mı...

Bu antlaşmayı CTP yaptı UBP devamına onay vermiş...

Nedir Bu anlaşmanın detayları...

AKSA’ya yılda 700 Milyon KWS alma garantisi verilmiş, Bizim en fazla çektiğimiz 500 Milyon KWS’ tır o da bu günkü şartlarda...

Çekilen Akımın ötesindeki 200 milyon KWS elektriği de 1,5 Cent’ten ödeme garantisi verilmiş...

Şu an kullanılanın %50 si kadar fazladan bir hacim...

İlgili Daire teknik bir Dairedir ve yıllık ihtiyacımızın ne olduğunu ne kullandığımızı çok da iyi bilecek Bilgi beceriye ve öngörüye sahiptirler...

Bunu bile bile yapmak ne anlam ifade ettiğini siz biliyorsunuz zaten...

Yıllarca Bu 3 Milyon Dolar AKSA’ya herhalde Kara gözüne kara kaşına verilmemiştir...

Belli ki bu sistem Kazan Kazan üzerine kurulmuştur...

(Gürsel Uzun)





Kulaklarıma inanamadım!

Yapılan zamların Maliyenin bütçesinin tam takır kuru bakır kalmasından dolayı yapıldığını sanıyorduk. Bu zamlar yapılarak gerek maaş gerekse diğer ödemelerin yapılmasında kullanılacağını zannediyorduk. Meğer Alkole şuraya buraya yapılan zamlar, Aksa'ya ve bazı kurumlara olan borç için yapılıyormuş.

Ohhh suyundan da koyun. Halk kaldırır.

Başbakanımız herkes kriz döneminde tasarruf yapmalıdır. Pirzola yerine etin döş, tavuğun boyun kısmını kullanın mesajı verirken, Pirzolayı AKSA'ya sunma becerisini gösteriyor.

Mecliste itiraf edince inanın kulaklarıma inanamadım

(Taner Ulutaş)





Maliye Bakanımız Sunat Atun, Eşel-Mobil sisteminin kalkacağını ve mali disiplin geleceğini söylemiş! Türkiye'ye bunun sözünü vermeye gidecekmiş! Belli ki bu hükümet bizi Mobil-Eşek yapmaya and içti!

(Alev Şensoy)



İnsan kendini tekerleğin ortasında dönen deney faresi gibi hissediyor çoğu zaman...

İster yüksek bir enerjiyle koşunuz, seve seve, isterseniz yılgın ya da yorgun fark etmiyor.

Hep aynı yerdesiniz!

Ömrünüz hep aynı çemberin içinde geçiyor ve gündem değişmiyor.

Köhnelik aynı!

(Cenk Mutluyakalı)