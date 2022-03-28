Bakan olması Veto'lu, Yahudi sevgisiyle nam salmış ama milletine çok düşkün vekillerimizden Oğuzhan Hasipoğlu Bey, CTP'yi karar alınacak yer PM değil meclistir diye eleştirmiş! Bu eleştiriyi UBP milletvekili olarak değil de UBP Genel Sekreteri olarak yapması bence baştan kendi tezini çürüten bir ayrıntı. Ama burada konumuz daha derin! Oğuzhan Bey...! Siyasi partiler halkın nabzını, isteklerini, yaşadıkları sorunları, konulara yaklaşımlarını kendi örgütleri aracılığıyla tutarlar. Siyasi partilere halkın beklentileri; Ocaklar, Bucaklara; Bucaklar İlçe Örgütlerine, İlçe Örgütleri Parti Meclisine aktarılarak bir iletişim mekanizması üzerine kuruludur! CTP 3-4 kişinin bir odada kendisine tutedilen metni okuyarak veya bu 3-4 kişinin kendi subjektif saplantılarıyla karar veya siyaset üreten bir parti değildir. Dolayısıyla CTP Merkez Yönetim Kurulu'nın, dayatmaya çalıştığınız konuda kendi Parti Meclisi'nin görüşüne başvurmak istemesinden, halkın bu konudaki tavrını bilerek karar üretmek istemesinden daha doğal bir konu yoktur! Emir almaya alışık olan, herhangi bir telkin almadan kendi parti başkanını veya bakanlarını bile tayin edemeyen bir Siyasi Partinin bu konuyu böyle yorumlamasını anlayabiliyorum. Size naçizane tavsiyem, parti statünüzdeki "siyasi" titrini bir kez gözden geçirmeniz!! Çünkü, O olmadan yaptığınız ve söylediğiniz herşey daha anlam kazanacak!

(Alev Şensoy)



HAYATIMIZA YENİ GİREN FOBİ TÜRLERİ:

Sadece KKTC'ye özgü ve henüz tedavisi bulunmamış fobi türleri.

Listeye eklemeler yapmak caizdir.

● Ne saat kesilecek böyce fobi

● Acaba gelecek mi fobi

● Toroslara üfleyen adam fobi

● Acaba neye zam geldi fobi

● Gene mi işkembeden demeç fobi

● Benzin bulamaycam fobi

● Haşırt the blackboard zamafobi

● Ucuzlatıcı bakan fobi

● Gombina fobi

● Hükümet tedbir alacakmış fobi

(Cenk Özdağ)



Yatirim eksikliginden dolayi yetersiz ūretimin suclulari kim ve niye yargilanmiyorlar ?Yatirimi bu kadar zamandir nicin yapmıyorsunuz?Kurum zararda ise zarara sokanlar niye yargılanmıyor?Bismis kelle gibi siritarak bir marifet mis gibi elektrik kesilecek bolgeleri aciklamakdan baska bir sey yapmazmisiniz.Sucu kendimizde gormeyip ,baskalarinda aradigimiz surece cok karanliklarda kalacagiz.

(Serkan Özalan)



Aylık 30 bin TL' nin üzerinde maaş alan Başbakan'ın 6090 TL asgari ücret alan dar gelirliye "Hepimiz elimizi taşın altına koymak zorundayız" diye çağırı yaptığı bir ortamda yapılacak tek şey Başbakan'a hayır dua goymaktır...

(Göktürk Ötüken)



Uzun süredir akşam üzeri başlayıp, gecenin ilerleyen saatlerine kadar periyodik bir şekilde elektrik kesintileri devam ediyor. Hiç bir yetkili de topluma bu kesintiler ne zamana kadar devam edecek veya şu tarihte bitecek diye açıklama yapma zahmeti bile göstermiyor. Ama, doğru ya biz kimiz ki? Zavallı HALK. Ah, ah! "Allah yaksın gavuru" derdi atalarımız. Tam da atalarımızın dediğinden.

(Derviş Atakan)



