Aptal yerine konmak ağırıma gidiyor!!!

Dun bütün gün zam pazarlığı yap, benzinciye benzin verme, sonra yakıt aktarımında yaşanan sorundan dolayı aksilik oldu diye açıklama yap , benzinciler Birliği bütün gün isyan edecek " Kpet yakıt vermiyor" diye !!! Yakıt aktarma sıkıntısı zam yapılınca mi düzeldi!!! Bari adam olun ,zam isterik deyin !!!

Hükumet artık iradesini göstersin !!! Canı çeken zam almak için halkın tedarik zincirini bozacak ve istediğini alacak . Yakında bu halk sokağa inerse, çok pişman olacaksınız!!! Tedarik zinciri değil, o zaman bütün zincirler kırılacak!!!

(Hasan Gazioğlu)



Geçmişte yaptıkları eylemlere baktığımız zaman Belediye emekçilerinin diğer eylem yapan gruplara hiç benzemediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Dolayısı ile sipariş Belediyeler Reformu adı altında hakları budanmaya çalışılan belediye emekçilerinin buna asla müsade etmeyeceği görüşündeyim. Dolayısı ile "ülkeyi yakarız" söylemleri konusunda şaka yapmadıklarının ciddiye alınması gerekir. Ben şahsen kısa vadede Belediyeler Reformunun Meclise gelmeyeceğine de inanıyorum. Eğer gelecekse de şu anki halinden çok büyük değişiklikle gelecektir (tabi ki bu değişiklikler için müsade alabilirlerse)

(Ufuk Çağa)



İçkide artırılan fon, Kıb- TEK’in borcu için kullanılacak.

Batırandan hesap sorulmayacak…

Sayıştay raporları göz ardı edilecek….

İhale soysuzları kurumda cirit atacak…

Yahu fon koy; içkiye de sigaraya da…

Ama yok da…

Bu fon okul olsa, hastane olsa, yol olsa amenna…

Batıranların pisliğini alkolle temizliyorlar…

Özet bu…

(Hüseyin Ekmekçi)



Oksijene de vergi geliyor:

Uçana kaçana zam yapan ve fon koyan kıymetli Hükümetimiz oksijenden de vergi almaya hazırlanıyor.

Buna göre, dakika bazındaki oksijen ücretleri şöyle olacak:

▪︎İlk 2 nefes ücretsiz

▪︎3 - 6 nefes 5 kurus

▪︎ 7 - 12 10 kuruş

▪︎ 13 ve üzeri 25 kuruş

Buna göre dakikada ortalama 20 nefes alan bir vatandaş günde sadece 168, ayda ise 5000 TL oksijen ücreti ödeyecek.

Yetkililer vatandaş ya yutarsa diyerek bunun son derece uygun bir fiyat olduğunu ve Avrupa'daki ücretlerin çok daha yüksek olduğunu belirttiler.

(Cenk Özdağ)



Zamdan sonra hava normale döndü, fırtına dindi herhalde. Zira aniden akaryakıt akışı normale döndü.

2 zam önce de aynı olay yaşanmış; nasıl olduysa zam sonrası sabahın 5:30’unda bayilere “gelip dolum yapabilirsiniz” denmişti.

Bir yetkili çıkıp bir şey diyemiyor; çünkü tedarikçiye söz geçiremiyor. Halk mağduriyeti kimin umru!

Ayık kafayla çekilmiyordu, şimdi ona da zam!

Kimse bedel ödemesin, el sürekli yurttaşın cebine gitsin.

Cumhurbaşkanı Sn. Tatar, bu ve benzeri haberler için de şikayetçi olsun.

Çünkü geldiğimiz nokta da, gideceğimiz yer de daha çok eleştiri götürecek.

Bizde de somut bir adım yok o ayrı konu!

(Nazar Erişkin)

