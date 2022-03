Kapatılacak belediyelerdeki başkanlara en az 30.000 Tl maas ve danışmanlık.. Neyin danışmanlığı ? .... Evden online danışmanlık olsa gerek...

Bu günden sonra " kapattırmayız" diyen başkan olursa yüzünü karışlarım...

(Ediz Uzun)



Terminalden Kaymaklı boyunca gel, Atakom çemberini düz geç; Honda ışıklarına gel, ordan sanayi bölgesine dön, BRT’yi geç, Altınbaş ışıklarından düz devam et… Atatürk stadı ışıklarını geç, Gönyeli çemberine ulaş….

211 tane çukur var; 173’ü rims kırar, 200’ü kesin lastik patlatır…

Asfaltçılar rüşvet vermiyor mu?

Neden hep başka ihalelerden bahsediliyor da?

En çok vergi verdiğimiz bu alanda 1 kürek hizmet yok?

Seyrüsefer öde…

Sigorta öde…

Polise ceza öde…

Muayeneye para öde…

Akaryakıta dünya para öde…

1 kürek asfalt parası olmasın devlette…

Bize her şey müstahak…

(Hüseyin Ekmekçi)



Sağlıkta, eğitimde ve daha bir çok alanda hizmet veremeyecek kadar abendarost-züğürt iken, devredilecek belediye başkanlarına danışman adı altında, emekli olana kadar -muktesep haktır diyerek-başkanlık maaşını verebilecek parayı nerden buldunuz?

(Hüseyin Garip)



Ne reformmuş öyle

Belediyeler kapatılacak ve o başkanlar -ki bir meslek yapmıyorlar, belli bir dönem için seçilmiş insanlar- emekli olana kadar maaş almaya devam edecekler ve oturacaklar!

Modern Müşavirlik!

Toplu sözleşmeler iptal edilecek buna karşılık…

Yönetim kademeleri ve amirliklerde ise kriterler ve fırsat eşitliği içinde yeniden yapılanma olmayacak…

Siz sorunun kaynağı bir zihniyetin çözüm ürettiğini nerede gördünüz?

(Cenk Mutluyakalı)



- Cemil . Napan ama? Ne karıştırın rafları?

- Abi günaydın. Süt ararım. Çocuklara kahvaltıya götüreceğim. Beklerler evde

- E alsana .

- Bulamıyorum bu girdiğim üçüncü market.

- Oğlum tam gözünün önünde durur.

- Abi. Senin gözler tamam değil. Bunlar süt değil Krem. Bak üstünde yazar K-R-E-M

- Yok oğlum . Ambalaj kutusu bulunmadığından sütleri krem kutuları paketleyip satışa sundular. Süttür o. Al sen git evine.

- Yok da… Aman Allahım Aman Allahım !

- Noldun be Cemil?

- Abi hemen konrtol etmeliyim.

- Neyi be Cemil?

- Abi iki tane de tuvalet kâğıdı aldıydım. Bakayım da içinden ZIMPARA kâğıdı çıkmasın ansızın .

(Bülent Dizdarlı)



Birleştirilecek belediyelere isim önerileri

Hökümatımızın dahiyane son dakikanın son saniyesinde, el yordamıyla yapacağı belediye reformuna bir katkı da benden.

İşte yeni belediye isimleri.

● Cemal'ın içine ettiği Lefkoşa Türk Belediyesi

● Borç Batağındaki Mağusa Belediyesi

● Rantı Yenmiş Girne Belediyesi

(Bokunda Boğulan Girne Belediyesi de olabilir)

● Bileğini Bükemediğimiz Gönyeli Belediyesi

● Mahmut'a Zimmet Güzelyurt Belediyesi

● Rantını Yeyceğmiz Akdeniz Belediyesi

● Güney Mesarya Avanta Belediyesi

Güzide belediyelerimiz için farklı isimler önerebilirsiniz.

(Cenk Özdağ)