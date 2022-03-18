Bir önerim var; ülkede saat 19:00-20:00 civarı elektrikler tüm ülkede kesilsin, hem sistemler rahatlasın, hem insanlar biraz olsun dinlensin, kestiren kestirsin, (acil durum, hastane v.b yerler hariç) sonuç ne olur çok iyi olur, unutulan gerçek insanlık biraz olsun hatırlanır, insanlar internette vakit harcayamaz, mum ışığında aile, arkadaş sohbeti gelişir, ülkede 1 ayda ortalama 30 saat tüketimde tasarruf sağlanmış olur. Değerlendirmek lazım

(Samet Uzun)



Ayın yarısında elektrik kullanımımız 331 kilowattı buldu. Bu kilowattın içinde LÜKS !!! olarak yatırken kullanılan 1 adet klima ve 2 çubugu yanan bir soba var hiter yok. Şimdiden 461 TL kullandık. 250 kilowattı geçmeyin diyenler kaç kilowat kullanacaklar açıklasınlar. Bir ay boyunca geçen ayki gibi 665 kilowatt kullanırsak 1400 TL olacak fatura.

(Gökhan Öztürk)





Bu zor şartlarda üretimin nerdeyse yok olduğu ülkemizde yok olmamak için mücadele eden ve üretim yapmaya çalışan üreticiler siz tasarruf yapacaksınız diye elektrikleri keseceksiniz ve üretim yaparken duran makinelerin icinde kalan hammadde, emek, gaz,elektrik herşey zarar... yazıklar olsun

(Ceran Tunalı)



“Burada bunu konuşamazsınız.”

“Bu soruyu soramasınız.”

Bu toplumu daha ne kadar utandıracaksınız?

Unutmadan!

Kutlu Adalı’nın adını öyle o kadar kolay ağzınıza alamazsınız siz!

Adalı düşlerimizi kirletemezsiniz.

Demokrasiyle gelmediniz ve yüz karası bir zihniyetle devam ediyorsunuz.

Hiç yanıltmadınız.

Hiç!

Sizsiniz!

(Cenk Mutluyakalı)



Facebook ne düşünürmüşüm diye soruyor

Bugün yayınlanan bir mahkeme haberini okuyunca, ne düşünebilirdim, ürperdim.

Hukuk düzeni mi?

Yargı mı?

Polis mi? sorgulanmalı bilemedim.

42 adet Sabıkası bulunan ve çaldığı araba ve araba içine 31.50 cm Bıçak ve 42 cm Balta ile yakalanan zanlı, teminatla serbest bırakılmış.

(Ülker Fahri)



Hayvancı meclisi basar anlaşır süte peynire zam vatandaşa girer otobüsçü ucuz mazot ister meclisi basar anlaşır olan vatandaşa olur arpa un artar un fabrikası kapanır devletle anlaşır açar ekmeğe zam vatandaşa girer e bu vatandaş herkes istediğini alınca bu zamlarla nasıl başa çıkacak onlar nereye yürüyecek

(Kemal Aslan)

