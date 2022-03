Başbakan Sucuoğlu'nun,"Sebze fiyatları düşecek" ve "Marketleri denetime ben de katılacam" söylemleri toplum tarafından inandırıcı bulunmadı. Benim açımdan da içi boş söylemlerdir.

Tarımda üretim maliyetlerinin her geçen gün yükseldiği bir ortamda bu maliyetleri indirecek adım atmadan sebze fiyatlarının düşeceğini söylemek gerçekçi bir söylem değildir. En basitinden mazot giderleri katlanan üreticinin geçen yılki fiyattan ürün satmasını nasıl bekleyebiliriz?

Sebze fiyatlarının yüksekliğini sadece marketlere mal etmek de gerçekçi değildir. Üreticiden alınan bir ürün kat kat fazla bir parayla tüketiciye ulaşıyorsa, fahiş karlar zincirinde ana etmen olan toptancıları es geçmesi veya görmezden gelmesi, başbakanın konuya hakim olmadığı ve popülist bir söylemde bulunduğunu gösteriyor.

(Emin Akkor)



Lakabını hiç hak etmeyenlerden biriydi bana göre hatta çoğumuzdan akıllıydı. Hem doğru zamanda her yerde hem her zaman heryerdeydi. Hem hasta bir GGciydi ama sinir olup Çetinkayacı olduğu da olurdu. Hem goyu bir UBP’ciydi ama canı sıkılırsa DPci de olurdu... Hem top toplayıcıydı hem saha komseriydi hatta sırasında sedyeci de oldu elinde soğutucu sağlıkçı da.... Hem çok saygılıydı hem ağzı pisti... Hem güldürürdü hem sinir ederdi... Çocuklara sevgisi büyüklere saygısı her gördüğünde selam yolladığı aile büyüklerimizi hatırlaması ve hatta çok kuvvetli bir hafızası vardı... Eli ayağı belki düz gitmezdi ama sürdüğü bisikleti de hiç çizgisinden sapmazdı.... Bizden biriydi ama esas deli hiç anlamasak da hep bizdik o bizlerden akıllıydı... Kitap yazılır film çekilir hakkında... Unutulmayacaklar arasında yerini aldı... Nur içinde yat Tahir...

(Tekin K. Birinci)



5 gün önce yapılan akaryakıt zammının yarısını dahi geri almayanların bunu indirim miş gibi halka açıklamaları utanmazlıktır...

(Göktürk Ötüken)



Lambasuyuna 3 TL indirim değil

Alicengiz oyunuyla 3 TL 45 Krş. bindirim gelmiştir. Bu hükümet partilerine rey veren vatandaşlar reylerinin hesabını sormaya meydanlara inmek için neyi bekliyorlar?

(Hasan Karas)



Depo dolmuyor ama tek dertleri var: Kasayı doldurmak.

Maliye’nin açığını kapatmak istiyorsanız, ekonomiyi kayıt altına alınız, kaçağı önleyiniz, çok kazanandan çok vergi alınız; gösteriş ve şatafat ve savurganlıktan ve onca yeni atamadan vazgeçiniz!

Akaryakıtta, iletişimde, seyrüseferde ve hayatın her alanında dolaylı vergilerle dar gelirli insanlara yüklendiğiniz yeter!

(Cenk Mutluyakalı)





Rusya'nın bu şiddetinin kaynağı çok eril bir yerde yatıyor. Geçenlerde eski bir diplomatın söylediği gibi, bu öfke tam da "bana yar olmayan kimseye yar olamaz" tavrını hatırlatıyor!

(Mete Hatay)