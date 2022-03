Çocuklar hep cevaplanması zor sorular sorar ya işte, birkaç gün önce bir arkadaşımın 4 yaşındaki oğlucuğu beni şaşırtan bir soru sordu!

“Alev teyze... Kadın olmak insan olmak gibi mi birşey?”

Hm hmm! Ne denir ki? Evet mi?! Belli ki bu soruyu konunun ruhunu sorgulayan bir merakla sordu!

Kafasındaki “insan” nasıl birşey acaba diye düşündüm! Kediler onun için hayvan değil örneğin! Kediler Kedi!

En iyisi ben O’na kadın olmanın nasıl birşey olduğunu anlatayım kendisi karar versin dedim ve başladım sıralamaya! Sohbetin sonunda kararı netti!

“Kadın olmak insandan biraz fazla birşey”

O’na söylediklerimi size özetle ve anafikir olarak aşağıda yazıyorum. (Tabi ki O’na aşağıdaki karışıklıkta anlatmadım.)

Bir fırtına çıktığında gidilebilecek en güvenli yerdir kadın...

Başkalarının yükünü hafifletmek için tüm korku ve endişeleri sünger gibi içine çekip kalbinin derinliklerinde saklayandır...

Birçok sırrın ve aynı zamanda birçok gerçeğin saklı olduğu derinliktir.

Tüm hikayelerin rengi ama hayatın en sakin, dingin olduğu alandır...

Kadın, pratiklik, bilgelik ve içgüdünün birleşimidir. Sezgiyle beslenir, organizedir...

Taş binalara içine kattığı ruhla hayat veren, yaşanılası bir yer haline getiren, herkesi bir araya toplayan, sevginin ve kahkahanın bu binalara dolmasını sağlayandır...

Annedir, kardeştir, eştir, ahçıdır, bulaşıkçıdır, ütücüdür, temizlikçidir, çalışandır...

Her hayatın başlangıcıdır... Sebeptir, yoldur...

Bir tanesi yanlıştır deyin... Sanırım deyemezsiniz.

(Alev Şensoy)





“Kur korumalı mevduat”a ne oldu?

Tamamdı.

Uygulanacaktı.

Talimat verilmişti.

Masaya yatırılmıştı ama öyle anlaşılıyor ki masada kaldı (!)

Neydi “kur koruması.”

Kur farkı faiz oranı üzerinde olursa, bu fark TL olarak hesaba yatırılacak.

Buyurunuz emeklilik tasarruflarından başlayınız!

Çünkü mağduruz!

Bir yanda dişimizden tırnağımızdan bir ömür biriktirdiğimiz emekli ikramiyeleri Türk Lirası olarak eriyor, öte yanda mevduatlar!

Eriyoruz göz göre göre…

(Cenk Mutluyakalı)





Üretime yatırım yapılmadığı için yine yetmezlik var ve bölgesel elektrik kesintileri yapılıyor. Öte yandan Kurum müdürüne göre elektrik kesintisiyle ilgili planlama yapıp süreleriyle ilgili halkı haberdar etmenin bir gereği yok! Halk düşmanısınız deyince de ağırlarına gider.

(Tuluy Kalyoncu)





Senin iradene, demokrasine müdahale edene müdahale etme; ancak müdahale edenin yanlışlarını söyleyene müdahale et.

Senin ülkene müdahale eden ülkeye müdahale etme; ama ülkesinin sorununu senin ülkende konuşana müdahale et.

(Ahmet Billuroğlu)





Günün sorusu:

1. Belediye'lerde Reform yapılacak mı?

2. Belediye sayısı azaltılacak mı?

Haziran ayına sadece ikibuçuk ay kaldı.

Yoksa,

Parlamento Seçimleri Yasası'nda olduğu gibi,

Ayni tas ayni hamam devam mı edilecek?

(Ülker Fahri)