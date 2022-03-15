Dünyadaki melekler, krizdeki insanlığın çağrısına cevap vermek için bir araya geldiler.

İnsanlık ile tehlike arasında durmak için tereddüt etmeden öne çıktılar.

Daha önce birçok kez yaptıkları gibi...

Dünyadaki melekler, bu savaşa girmeden önce son kez sevdiklerine sarıldılar.

Bir daha ne zaman onlara kavuşacaklarını bilmeden.

Kalplerine gömdükleri büyük üzüntüleriyle...

Dünyadaki meleklerin gizli kanatları uçmalarına izin vermez.

Bu kanatlar onları trajedilerden kaçmak yerine onların üzerine doğru uçmasını sağlar.

Ve Dünyadaki bu melekler devam edemeyecek kadar yorgun olsalar bile

başkalarını endişelendirmemek için verdikleri mücadeleyi dünyadan gizlerler.

Ve ne zaman bir can dünyayı terk etse, yardım edemedikleri için sessizce gözyaşı dökerler.

(Alev Şensoy)



Annem Türkiye medyasının abuk haberlerini mutlaka izler ki ben hiç istemediğim halde mecburiyetten izliyorum diyeyim ..Bu eskilerin haber merakı malûm.. rahmetli dedeciğim de açın be o radyoyu da ajansı dinleyelim derdi.. Neyse haberler daha önce de yazmıştım 3.sayfa haberlerine döndü.. İlk 10 dk. şahsım haberleri güzellemeleri.. Sonra başlıyor önce kavga kıyamet haberleri kim kimi dövmüş kim kime sövmüş.. Sonra bazen arka arkaya bazen aralara serpiştirilmiş kadına şiddet cinayet haberleri .. Türkiye'de inanılmaz bir şiddet dalgası var ve önüne geçilmesi de giderek imkansızlaşıyor.. Müthiş bir bireysel silahlanma var pompalı tüfeklerle gelip sağa sola ateş edenler.. Yoldan geçen hayvani hedef alanlar.. Çok üzülüyorum nasıl bu hale geldi o ülke.. Ve hâlâ daha kimse bu konuda net bir harekete girişmiyor..

(Bala Kayadelen)



Koskoca adamlar yalan söylemekten, rol yapmaktan, sahte bir oyunun içinde figüran olmaktan utanmıyor, kukla misali oynatılmaktan ve hatta azarlanmaktan sıkılmıyor, ezilmiyor, incinmiyorlar.

Bu “yalan” daha ne kadar oynanacak?

Toplu bir temsil var; bu temsil teslime dönüşüyor giderek!

Çaresiz ve çözümsüz bu yol!

Bu yol yoksul, yoksun, haysiyetsiz!

(Cenk Mutluyakalı)

