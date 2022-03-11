Daha ilkokula adım atar atmaz öğrendiğimiz atasözlerinden biriydi.

Parayı veren düdüğü çalar.

Bakıyorum da herkes şikayet eder, eleştirinin bini bir para.

Yok efendim "Bakan kim olacakmış" müdahale edilirmiş,

Yok efendim "Her işe karışılırmış"

Yok efendim "Onuru varsa istifa edermiş"

Yok efendim "UBP'ye oy verenler milletvekillerinde hesap sormalıymış"

Vay beeee...

Amma...

Paraya geldi mi,

Hepsi da, parayı Türkiye'den istemeyi bilir.

İsteme o zaman, isteme.

Yoksa,

Size, ilkokulda öğretmediler miydi,

Parayı verenin düdüğü da çaldığını...

(Ülker Fahri)







UBP'nin hali rezalet ve "toptan biatçılık" ama parmağını bile kıpırdatmadan, lafazanlık haricinde hem meclis içi, hem meclis dışında muhalefet yapmayı zul gören, "hiç bir bok olmaz" tavrı da iyiden iyiye "teslim olma" değil mi?

(Mete Hatay)



Rezillik rekorunuzu yine egale ettiniz! Tebrikler!

En fazla ne kadar rezil olabilirsiniz mesela? Bu konudaki derinliğiniz nedir ve biz şu anda hangi aşamasındayız mesela? Gerçekten hiç utanamıyor musunuz? Sizin hükümet, istikrar dediğiniz şey musluğa ağız dayayanların artması ile muslukçular arasındaki tepişmeden ibaret! Derhal,öncelikli ve acil olarak bir siyasi ahlak yasasına ihtiyaç var! en büyük reform bu topraklar için bu olur!

(Alev Şensoy)





Komşuya, sokağa, mahalleye, köye haber salmak lazım, işe gidiş saatlerini ayarlayıp tek araba cümbür cemaat işe gitmek ve birlikte dönmek gerekecek bu saatten sonra çünkü ister devlet ister özel sektör çalışanı olsun bu akaryakıt fiyatlarıyla insanlar İŞE DAHİ GİDEMEYECEK. Veya hem kamu hem de özel sektör yapılan işin niteliğine bağlı olarak pandemi döneminde olduğu gibi evden online çalışma olasılığını yeniden devreye koyacak.

Bu akaryakıt zammıyla ekonominin çarkları kısa süre sonra durur, net!

(Kudret Özersay)





Başbakanımızın onlarca söylediği yalanı okuyorum arkadaşlarımın sayfasında akşamdan beri. Günlük alıştığımız küçük yalanları yazmaya gerek yok. Ancak arkadaşlarımın listesine bunu da eklemek isterim, çünkü önemli bir konu. Bunu söylediğinin üstüne, haftaya ara emri kalkacak demiş ki üstünden 3 ay geçti. Benim anladığım Ankara sana Başbakan seçilemezsin demedi, Başbakanlık yapamazsın dedi…

(Merter Refikoğlu)

