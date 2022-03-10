8 Mart ertesi:

Cumhurbaşkanı erkek, başbakan erkek, bakanların tümü erkek, belediye başkanlarının hepsi erkek...

İnsan yazarken bile yoruluyor.

(Bedia Balses Çeliker)



Durum.

Yiğit muhtaç oldu bir litre mazota,

Şükür eder oldu patates soğana.

Tavuk, pirzola, ızgara fakire hayal

Emekliliğimi yemiş dış güçler! Masal.

Haramiler sarmış yurdumun dört yanını.

Barış için bir garış toprak vermeyenler,

Rusa ,yahudiye,arapa dolarla,

Satar Vatanı.

İki yıldır marketler toplasa da parsayı,

Arsız olanlar;

Saklar insanından,

Gazı, yağı, kağıdı...

Anamız da bizi görecek mi ?diye,

Dua ederken yavrunun evlatları.

Fakire Şükür edin diye fetva verir,

Bolluk içinde yaşayan, sözde inananı!

Vatanımı, insanımı sömürmekten doymuyor,

Arsız, uğursuz azgın...

Bize de doğar vaat ettiği günler Hakkın,

Yerinden gıbırdar ayağa kalkarsa,

Belki bir gün Halkım.

(Eralp Şerifoğlu)



İnsanlar çalışırken sorumlulukları ve uzmanlıklarına göre maaş alıyor, hâlbuki emekli olduktan sonra ne sorumluluk kalıyor ne de kıdem! “Eşit emekliliğe eşit ücret” olsa, çok daha adil olmaz mı sistem?

(Cenk Mutluyakalı)



Benim inancım bu akaryakıt fiyatlarını özellikle çıkarırlar ki dünyada elektrikli araçlara ciddi bir eğilim olsun. Belli bir müddet sonra Avrupalı elektrikli araca geçince ki biz bu ekonomik şartlarda geçemeyceyik ilerde daha karlı çıkacayık çünkü şu anki haliyle bile dünyada yüzlerce yıl daha yetecek petrol rezervleri var.. Onun için morali bozmayın bir müddet dayanın sonunda karlı çıkacayık.

(Tekin K. Birinci)





Yazık... Siyaset ya da demokrasi hak getire. Faiz bey için ibre, dik aşağı döndü bile... Yüzde 60 kurultay desteği, sandıktan 24 vekil falan hikaye...

Oğuzhan Hasipoğlu da direk vekillikten de istifa edip eve gitsin bence, bu ayıpla yaşanmaz...

Bize gelince... Allah cezamızı veriyor...

(Hüseyin Ekmekçi)



Burada yapılması gereken tek şey; Faiz Sucuoğlu’nun bir basın toplantısı ile tüm perde gerisini açıklayıp siyasetten çekilmesidir. Bunu yaparsa bu ülkeye verebileceği tek hizmet olur. Yapmazsa zaten siyaseten sıfırlanmıştır. Yok hükmündedir.

(Nevzat Özkunt)

