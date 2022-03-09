Birçok şirket ve kurum kadınlara verdiği önemi ve hassasiyeti sosyal medyada paylaşıyor. Gelin hep birlikte sentetik çiçekler, indirimli hediyeler veya hazır şablon sosyal medya tasarımları yerine gerçek bir başarı öyküsü yaratalım. Resmini gördüğünüz bu genç kız Alara ülkemizin ambargo altında olmayan tek spor dalı bilardoda Avrupa Üçüncülüğü kazanmış başarılı bir genç sporcu. Alara katılması gereken son şampiyonaya maddi imkansızlık sebebi ile katılamamış ve aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu olmadığı için vize sorunu yaşamış. Son şampiyonaya bilardo federasyonu erkek sporcuları götürürken tek kadın sporcusunu bütçe yetersizliği ve vize sorunu sebebi ile götürememiş… Biz bu olayı duyduğumuz zaman çok üzüldük. Meselenin el birliği ile çözülebileceğini düşünüyoruz. Alara’nın her bir yurt dışı turnuvasının maliyeti ortalama 1,200 Euro, ilk turnuva ise 30 Nisan’da İtalya’da. Sağolsunlar siyasilerimiz bize Devletten hiç bir şey beklememeyi öğrettiler. Bu ülkede bu bütçeleri kolayca verebilecek yüzlerce kurumsal şirketimiz var. Biz Neydi Olacağı olarak Alara’nın iletişim sponsorluğunu üstleniyoruz ve katılacağı tüm turnuvalar öncesi Alara’nın tanıtım, video ve grafik işlerini ücretsiz yapacağız. 8 Mart’ın hatırına bu genç sporcu kadına destek vermek isteyen kurum ve kuruluşlar bize veya

0533 862 81 85 numaralı telefondan Alara’nın annesi Gönül Hanıma ulaşabilirler…

(Mehmet Ekin Vaiz)







Birçok kişi Rusya'nın da güvenlik kaygısı olduğundan söz ediyor. Ukrayna NATO'ya girerse Rusya'nın güvenlik sorunu çıkacakmıış. Yahu hiç bir ülkenin Rusya'ya saldırmaya niyeti yok. Olmadı. Olamaz da. NATO bile saldıramaz Rusya federasyonu'na. Rusya dünyadaki nükleer silahların yarısından fazlasına sahip olduğu için saldıramaz. Putin'in esasında karşı olduğu, çekindiği, Batı demokrasisi ve yaşam biçimi. Arka bahçesinde öyle liberal özgürlükleri falan destekleyen bir ülke istemiyor. Bulaşıcı olmasında korkuyor. Çok seslilik, insan hakları (kadın hakları, LGBTQ+ gibi) düşünce özgürlüğü vesaireden çok ama çok çekiniyor. O iyi ortodoks, hiç sorgulamayan, biatçı bir komşu istiyor. Bence NATO'dan daha fazla, bu özgürlükleri savunan AB'den çekiniyor.

(Mete Hatay)





Kadınız diye ne özel bir şefkate ihtiyacımız var, ne de korunmaya, kollanmaya…

Ne çiçek-böcek isteriz, ne de pozitif ayrımcılık!

Ne nesneleştirmeye hakkınız var bizi, ne güzellemelerinizle kalıplara sokmaya, ne de emeğimizi yok saymaya…

EŞİTİZ, bunu unutmayın yeter...

(Meltem Sonay)

8 MART

Emekçi kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun diyeceğim ama…

Maalesef,

Emekçi kadınlar, bugün de “hergün olduğu gibi” çalışıyor.

Kutlamaları, “patron” kadınlarla, kamuda çalışan “memur” kadınlar yapıyor.

Bir dileğim var;

Kendini bilmez, insanlıktan nasibini almamış erkek “mahlukların” zulüm, şiddet ve işkencesinden kaçan kadınları korumak için “kadın sığınma evleri” açıp onları güvenceye almak adına “tutsak” yapmak yerine,

Bu tür iki ayaklı “hastası ruhlu” mahlukları “TIMAR” etmek için, onları tıkacak “ISLAH EVLERİ” açmalı ve onları oraya tıkmalı.

Ve…

Kadınlar,

Korkusuzca, özgür yaşayabilmeli.

(Ülker Fahri)





Bırakın Meclisi, bırakın kimi nereye koyacağınızı artık ayın 8’i oldu elektrik zam, benzin zam, taşeron ödenmedi daha bizi da düşünün artık ya da gidelim Rum’a artık işlemeye her ay aynı sıkıntı

(Halil Akkor)

