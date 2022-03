Mağdur edebiyatını sevmem. Ama bu söyleyeceklerim gerçekler. Ülkedeki çarpık sistem bizi sevmedi. Bizde onu hiç sevmedik. Ben hiçbir şeye boyun eğmedim. Okudum çalıştım. Birinin adamı hiç olmadım. Bir daireye kapağı atmadım. Memleketimi düşündüm. Benim gibiler didinip durduk hep. Sonunda geldiğimiz nokta. Bu çarpık düzenin tüm kademeleri haksız şekilde kendi insanlarıyla ağzına kadar dolduruldu. Bizim gibiler açlıkla sınandık, sınanıyoruz. Çok kahırlıyım çok.

(İlke Davulcu)



Başsavcılık 3 yıl önce hazırladığı raporunda, 43 ayrı davayla itham etti, eski Başbakan, UBP Başkanı Hüseyin Özgürgün’ü…

Başsavcılığa göre Özgürgün’ün kişisel banka hesabına, 2015-2017 yılları arasında 2 milyon 773 bin 800 TL, 252 bin 525 Dolar, 325 bin 800 Sterlin, 242 bin Euro yatırdığı, bu para hareketinin şüpheli olduğu iddia edildi.

Şimdi diyor ki, “Bu paralar Ulusal Birlik Partisi’ne aitti.”

Neyin parası bu?

Ulusal Birlik Partisi sahipsiz mi gerçekten, kimse ağzını açmıyor henüz!

Suskunluk kabullenmektir.

Peki bu eğreti yönetimde yargı ya da üst denetim hiç mi yok?

Bu kadar mı koktu bu ülke, bu siyaset!

(Cenk Mutluyakalı)



Demir, alüminyum ve çimento gibi inşaat sektörünün en önemli 3 parçası 2022 yılı içinde çok ciddi zamlandı..Petrol fiyatları da çok hızlı bir şekilde yükseliyor.. Savaşın da etkisiyle zamlar sürecek gibi duruyor.. Bu zamlar önümüzdeki dönemde yeni başlayacak projelerde ciddi fiyat artışları getirecek.. Maliyetler ciddi şekilde artacak.. Şu an bitmiş hazır evler bu zamdan etkilenmeyeceği için fırsat niteliğinde duruyor.. Konut almak isteyenler bu fiyatlardan belkide son kez yararlanabilir..Konut alma düşüncesi olanlar bu fikrini ertelemeden hemen hayata geçirirse kazançlı çıkacaktır..

(Ender Meta)



8 Mart çiçek, çikolata günü değildir. Mücadele günüdür.. her alanda, her anlamda mücadele günüdür... mücadeleyi hatırlama günüdür.. insan hakları temelinde düşünme günüdür.. ama çiçek, çikolata günü değildir.. usanmadım yazdım..

(Yetin Arslan)



Ekrandaki görüntülere bakabilmek, yaşananlara katlanabilmek “yaş aldıkça” daha da güçleşiyor…

Bir yok oluşa “şahitlik” yapmak, insanın tüm mekanizmasını zorluyor…

Gözlerime zerre kadar güvenim kalmadı…

İkide bir sulanıp duruyorlar…

Beynim, kaç günden beridir zorla insanları ikiye ayırmaya odaklandı…

Savaş görenler, yaşayanlar bir tarafta…

Savaş nedir bilmeyenler öteki tarafta…

(Hasan Kahvecioğlu)



Putin Ukrayna'ya verdiği bugünkü taleplerinin içine "dinazifikasyon" talebini koymayı unutmuş. İşgali başlatmasındaki birinci nedeni yani.

(Mete Hatay)